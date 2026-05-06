Машина европейского бренда из Китая: сколько стоит? Как привезти?

Названы много плюсов и один минус удлиненного кроссовера Volkswagen Tiguan 3-го поколения из КНР

Как быстро забываются старые герои! Где те времена, когда Volkswagen Tiguan выпускался в России и продавался по нормальным ценам? Сегодня новенький Tiguan R‑Line из Китая стоит почти 6 млн рублей!

Как купить

Купить Tiguan третьего поколения можно по старинке, в автосалоне – уже пригнанный и растаможенный, со всеми документами. Конечно, «серый». А можно сэкономить несколько сотен тысяч рублей и заняться покупкой в Китае при помощи посредников – там Volkswagen стоит около 2,5 млн рублей.

Для оплаты автомобиля нужно открыть в банке счет в юанях, а сам перевод в Китай обычно занимает 4–5 дней. После поступления денег автомобиль грузят на автовоз и отправляют к границе, где будут оформляться все экспортные документы.

На это уходит несколько недель, затем машина пересекает границу (как правило, автовозы идут через Суйфэньхэ в Уссурийск). В Уссурийске за дело берется таможня: к начальным 2,5 млн добавляется около 1,2 млн пошлины и еще один миллион «утильсбора»! На этом фоне 15 тысяч таможенного сбора и процент брокера в 90–100 тысяч рублей (чтобы владельцу не присутствовать самостоятельно) выглядят чаевыми.

Volkswagen Tiguan. Цена в России от 5 250 000 ₽

На получение электронного паспорта (ЭПТС) и свидетельства о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС) уходит порядка двух недель. Нужно обязательно проверить правильность всех данных: в лабораторию их подает брокер, а исправление косяков в дальнейшем будет гораздо сложнее.

Теперь можно приехать за машиной лично или поставить ее на автовоз. От Уссурийска до центральной части России доставка обойдется в 240–250 тысяч рублей, включая страховку. И займет дорога еще полторы недели.

Volkswagen Tiguan 3-го поколения из КНР: понравился?

В третьем поколении организация внутреннего пространства и эргономика остались на том же высоченном уровне – разве что соотношение кнопок и сенсорного управления сместилось в пользу последнего. Чтобы пользоваться всеми благами китайской медиасистемы, можно дополнить ее адаптером XCarLink за 22 тысячи рублей.

Время идет, а ничего не меняется – классические приборы, даже если они нарисованы, читаются лучше. Поворотный подрулевой селектор удобнее крохотного тумблера на центральном тоннеле.

Если не считать сенсорного управления, архитектура передней панели осталась прежней. Управление климат-контролем зашито в медиасистему. Под экраном оставили сенсорные «кнопки» температуры и громкости.

Простор на заднем ряду и багажник никогда не были сильными сторонами Тигуана – но здесь всё иначе, ибо это версия с удлиненной колесной базой, продающаяся только в Китае.

Удлиненная база обеспечила достойный простор на втором ряду. У задних пассажиров есть свой климат-контроль, но нет обогрева сидений.

Удлинение не стало помехой выверенным дорожным манерам – порой кажется, что испортить платформу MQB Evo невозможно в принципе. Если только плотность подвески чуть повысилась: стыки и ямы проходятся жестко, хотя и энергоемкость имеется.

Фальшпол можно ставить на двух уровнях.

Двухлитровый турбомотор EA888 четвертой генерации (220 л. с.) в паре с сухим семиступенчатым роботом DSG – связка знакомая и отличная. Не знаю, зачем предусмотрена возможность менять режимы движения, ибо по умолчанию Tiguan послушно реагирует на любое касание педали газа, радуя как предельным ускорением, так и эластичностью.

Утильсбор и цены Skoda Kodiaq второго поколения Новые ставки утильсбора губят средний класс. Дорогие машины остались, а вот по некогда популярным кроссоверам, которые худо-бедно тащат параллельным способом, «утиль» бьет очень больно. По старым тарифам новый Tiguan стоил в среднем 4 млн рублей, а Skoda Kodiaq второго поколения – чуть больше пяти. Теперь же за эти машины придется отвалить 6 и 7 млн соответственно. По этой же причине с нашего рынка начинают исчезать некоторые модели китайских брендов, которые поставлялись официально. Из последних примеров – кроссовер GAC GS3.

Выводы

В третьем поколении Volkswagen Tiguan остался собой – это практически идеальный кроссовер. Главное – не вспоминать, что вот этот конкретный автомобиль привезли в Россию в конце 2025 года, уложившись в 4,1 млн рублей… Сегодняшние 6 млн рублей вызывают нервный тик – с какого момента Tiguan стал Туарегом?

Несмотря на китайское происхождение этого Тигуана, беспокоиться за коррозионную стойкость не стоит: все кузовные панели цинкованы.

Идеально сбалансированный кроссовер Утильсбор сводит на нет все плюсы

Volkswagen Tiguan

Разгон 0–100 км/ч, с 7,5

Макс. скорость, км/ч 200

Длина / ширина / высота / база, мм 4735 / 1842 / 1682 / 2791

Дорожный просвет, мм 190

Объем багажника, л 471–1696

Снаряженная/полная масса, кг 1790/2260

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1984 см³, 220 л. с. при 6700 об/мин, 350 Н·м при 4300 об/мин

Трансмиссия полный привод, Р7

Топливо / запас топлива, л АИ‑95 / 58

Благодарим Александра Рекуна за предоставленный автомобиль.

