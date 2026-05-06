#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Эксперты Лазарев и Семёнов назвали главные...
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...

Машина европейского бренда из Китая: сколько стоит? Как привезти?

Названы много плюсов и один минус удлиненного кроссовера Volkswagen Tiguan 3-го поколения из КНР

Как быстро забываются старые герои! Где те времена, когда Volkswagen Tiguan выпускался в России и продавался по нормальным ценам? Сегодня новенький Tiguan R‑Line из Китая стоит почти 6 млн рублей!

Рекомендуем
Самый доступный в РФ гибридный кроссовер стал полноприводным: что изменилось?

Как купить

Купить Tiguan третьего поколения можно по старинке, в автосалоне – уже пригнанный и растаможенный, со всеми документами. Конечно, «серый». А можно сэкономить несколько сотен тысяч рублей и заняться покупкой в Китае при помощи посредников – там Volkswagen стоит около 2,5 млн рублей.

Для оплаты автомобиля нужно открыть в банке счет в юанях, а сам перевод в Китай обычно занимает 4–5 дней. После поступления денег автомобиль грузят на автовоз и отправляют к границе, где будут оформляться все экспортные документы.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет
ЖУРНАЛ
НА ДОМ

На это уходит несколько недель, затем машина пересекает границу (как правило, автовозы идут через Суйфэньхэ в Уссурийск). В Уссурийске за дело берется таможня: к начальным 2,5 млн добавляется около 1,2 млн пошлины и еще один миллион «утильсбора»! На этом фоне 15 тысяч таможенного сбора и процент брокера в 90–100 тысяч рублей (чтобы владельцу не присутствовать самостоятельно) выглядят чаевыми.

Volkswagen Tiguan. Цена в России от 5 250 000 ₽
Volkswagen Tiguan. Цена в России от 5 250 000 ₽

На получение электронного паспорта (ЭПТС) и свидетельства о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС) уходит порядка двух недель. Нужно обязательно проверить правильность всех данных: в лабораторию их подает брокер, а исправление косяков в дальнейшем будет гораздо сложнее.

Рекомендуем
Параллельный автоимпорт жив! Какие иномарки выбирают россияне?

Теперь можно приехать за машиной лично или поставить ее на автовоз. От Уссурийска до центральной части России доставка обойдется в 240–250 тысяч рублей, включая страховку. И займет дорога еще полторы недели.

Volkswagen Tiguan 3-го поколения из КНР: понравился?

В третьем поколении организация внутреннего пространства и эргономика остались на том же высоченном уровне – разве что соотношение кнопок и сенсорного управления сместилось в пользу последнего. Чтобы пользоваться всеми благами китайской медиасистемы, можно дополнить ее адаптером XCarLink за 22 тысячи рублей.

Время идет, а ничего не меняется – классические приборы, даже если они нарисованы, читаются лучше.
Время идет, а ничего не меняется – классические приборы, даже если они нарисованы, читаются лучше.
Поворотный подрулевой селектор удобнее крохотного тумблера на центральном тоннеле.
Поворотный подрулевой селектор удобнее крохотного тумблера на центральном тоннеле.

Если не считать сенсорного управления, архитектура передней панели осталась прежней. Управление климат-контролем зашито в медиасистему. Под экраном оставили сенсорные «кнопки» температуры и громкости.
Если не считать сенсорного управления, архитектура передней панели осталась прежней. Управление климат-контролем зашито в медиасистему. Под экраном оставили сенсорные «кнопки» температуры и громкости.

Простор на заднем ряду и багажник никогда не были сильными сторонами Тигуана – но здесь всё иначе, ибо это версия с удлиненной колесной базой, продающаяся только в Китае.

Удлиненная база обеспечила достойный простор на втором ряду.
Удлиненная база обеспечила достойный простор на втором ряду.
У задних пассажиров есть свой климат-контроль, но нет обогрева сидений.
У задних пассажиров есть свой климат-контроль, но нет обогрева сидений.

Удлинение не стало помехой выверенным дорожным манерам – порой кажется, что испортить платформу MQB Evo невозможно в принципе. Если только плотность подвески чуть повысилась: стыки и ямы проходятся жестко, хотя и энергоемкость имеется.

Фальшпол можно ставить на двух уровнях.
Фальшпол можно ставить на двух уровнях.
Машина европейского бренда из Китая: сколько стоит? Как привезти?

Двухлитровый турбомотор EA888 четвертой генерации (220 л. с.) в паре с сухим семиступенчатым роботом DSG – связка знакомая и отличная. Не знаю, зачем предусмотрена возможность менять режимы движения, ибо по умолчанию Tiguan послушно реагирует на любое касание педали газа, радуя как предельным ускорением, так и эластичностью.

Утильсбор и цены

Skoda Kodiaq второго поколения
Skoda Kodiaq второго поколения

Новые ставки утильсбора губят средний класс. Дорогие машины остались, а вот по некогда популярным кроссоверам, которые худо-бедно тащат параллельным способом, «утиль» бьет очень больно.

По старым тарифам новый Tiguan стоил в среднем 4 млн рублей, а Skoda Kodiaq второго поколения – чуть больше пяти. Теперь же за эти машины придется отвалить 6 и 7 млн соответственно.

По этой же причине с нашего рынка начинают исчезать некоторые модели китайских брендов, которые поставлялись официально. Из последних примеров – кроссовер GAC GS3.

Выводы

В третьем поколении Volkswagen Tiguan остался собой – это практически идеальный кроссовер. Главное – не вспоминать, что вот этот конкретный автомобиль привезли в Россию в конце 2025 года, уложившись в 4,1 млн рублей… Сегодняшние 6 млн рублей вызывают нервный тик – с какого момента Tiguan стал Туарегом?

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Рассекречен большой GAC S9 для России
Преемник Kia Rio встал на конвейер в Узбекистане
Названы ежегодные объемы производства кроссовера Лада Азимут

Несмотря на китайское происхождение этого Тигуана, беспокоиться за коррозионную стойкость не стоит: все кузовные панели цинкованы.
Несмотря на китайское происхождение этого Тигуана, беспокоиться за коррозионную стойкость не стоит: все кузовные панели цинкованы.

Идеально сбалансированный кроссовер Утильсбор сводит на нет все плюсы

Volkswagen Tiguan

  • Разгон 0–100 км/ч, с 7,5
  • Макс. скорость, км/ч 200
  • Длина / ширина / высота / база, мм 4735 / 1842 / 1682 / 2791
  • Дорожный просвет, мм 190
  • Объем багажника, л 471–1696
  • Снаряженная/полная масса, кг 1790/2260
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1984 см³, 220 л. с. при 6700 об/мин, 350 Н·м при 4300 об/мин
  • Трансмиссия полный привод, Р7
  • Топливо / запас топлива, л АИ‑95 / 58

Благодарим Александра Рекуна за предоставленный автомобиль.

Volkswagen Tiguan. Цена в России от 5 250 000 ₽
Если не считать сенсорного управления, архитектура передней панели осталась прежней. Управление климат-контролем зашито в медиасистему. Под экраном оставили сенсорные «кнопки» температуры и громкости.
Время идет, а ничего не меняется – классические приборы, даже если они нарисованы, читаются лучше.
У задних пассажиров есть свой климат-контроль, но нет обогрева сидений.
Удлиненная база обеспечила достойный простор на втором ряду.
Поворотный подрулевой селектор удобнее крохотного тумблера на центральном тоннеле.
Фальшпол можно ставить на двух уровнях.
Несмотря на китайское происхождение этого Тигуана, беспокоиться за коррозионную стойкость не стоит: все кузовные панели цинкованы.

Новый выпуск журнала на Ozon, Wildberries или Яндекс Маркет

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Виноградов Александр
Фото:Ян Сегал
Количество просмотров 9565
06.05.2026 
Фото:Ян Сегал
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Недостатки:
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Комментарий:
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л
+78