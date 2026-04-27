Самый доступный в РФ гибридный кроссовер стал полноприводным: что изменилось?
Пятиместный кроссовер Evolute i‑Space не только преобразился внешне – дело дошло до полного привода. В Китае подобной версии не было – ее создали по запросу компании Моторинвест.
Чего лишился Evolute i‑Space
Чтобы интегрировать задний электромотор с редуктором, пришлось менять конфигурацию не только подвески и подрамника, но и панели пола. Поэтому третий ряд сидений разместить теперь негде, и полноприводная версия будет лишь с пятью местами.
Под капотом по-прежнему атмосферник 1.5 (90 л. с.), который у последовательного гибрида приводит генератор и напрямую не связан с колесами. За переднюю ось отвечает электромотор в 218 л. с., а сзади установили двигатель пиковой мощностью 149 л. с.
Суммарно – 367 л. с. и 470 Н·м тяги. Но налоговая ставка привязана к 30‑минутной максимальной мощности, а она составляет скромные 159 л. с.
Литий-железо-фосфатная тяговая батарея осталась прежней емкости (25,1 кВт·ч), поэтому лишний вес и второй электромотор привели к сокращению запаса электрохода. На чистом электричестве он просел со 165 км до 124 км по циклу WLTC. Объем бензобака уменьшился с 60 до 50 л, и совокупная дальнобойность снизилась с 1250 км до 1000 км.
Но есть и хорошая новость. Разъем CCS Combo 2 теперь позволяет заряжаться не только от бытовых сетей (медленно), но и постоянным током на быстрых станциях: пополнить батарею с 20% до 80% можно за 20 минут, если станция выдает высокий зарядный ток.
Как едет Evolute i‑Space?
Разгон до 100 км/ч сократился с 7,8 до 7,1 с, и это заметно. Сочнее стала тяга и в более спокойных режимах. Главное, чтобы в батарее оставалось хотя бы 20% заряда – если проехать пару сотен километров в гибридном режиме на высокой скорости, батарея неизбежно «сдуется», и напор иссякнет.
Прежняя задняя подвеска была слишком расслабленной, что на трассе оборачивалось раскачкой с большой амплитудой. Теперь она плотнее, но сохранила достаточный уровень комфорта на неровностях. Да и в целом автомобиль стал более собранным. В поворотах i‑Space устойчив, при избытке скорости скользит наружу всеми колесами.
Какие преимущества у новой версии Evolute i‑Space?
Главное приобретение полноприводной версии – уверенность на скользких покрытиях. Если переднеприводный i‑Space страдает от избытка тяги на передке, заставляя систему стабилизации работать в авральном режиме, то на полном приводе даже старт по льду в горку дается играючи – задние колеса почти без задержки включаются в работу.
Внедорожных режимов нет, однако кроссовер с неожиданной легкостью выбирается из диагонального вывешивания даже с отключенной «стабой».
На бездорожье надо помнить, что при падении запаса энергии ниже 15% задний электромотор «выходит из чата».
Сколько стоит?
Доминанта салона – огромный дисплей медиасистемы (15,6 дюйма). Комплектация одна, и в ней есть обогрев форсунок омывайки и руля, а также вентиляция сидений не только первого, но и второго ряда! Но включается всё это великолепие только через экран. И жаль, что нет обогрева ветрового стекла.
Собирают Evolute i‑Space в Липецкой области, поэтому на него распространяется господдержка (субсидия покрывает 35% от стоимости, но не более 925 тысяч рублей). С учетом этой льготы полноприводная машина обойдется минимум в 2,86 млн рублей (без скидки – 3,79 млн) . По сути, это самый доступный полноприводный гибридный кроссовер в России.
Выходит, что полноприводная машина дороже переднеприводной на 300 тысяч рублей. За эти деньги – сплошные плюсы. За исключением потери двух посадочных мест. Так ли уж они нужны – каждый решит для себя сам.
Про зарядку
Лючок для зарядки расположен справа, и это правильно. Гибридный i‑Space комплектуется проводом для зарядки от сети 220 В. От нее пополнение запаса энергии занимает 4–5 часов в зависимости от состояния проводки и наличия заземления.
Но зарядный разъем на кузове теперь – не «медленный» Type 2, а комбинированный порт CCS2 с двумя дополнительными силовыми контактами. Это универсальное решение: верхняя часть разъема отвечает за медленную зарядку переменным током (тот самый Type 2), а нижняя – за быструю зарядку постоянным током (инвертор принимает до 40 кВт).
Сохранилась функция двунаправленной зарядки V2L (Vehicle-to-Load), которая позволяет подключать к машине бытовые электроприборы мощностью до 3,3 кВт.
Evolute i‑Space 4×4
- Разгон 0–100 км/ч, с7,1
- Макс. скорость, км/ч 180
- Длина/ширина/высота/база, мм 4760/1865/1710/2785
- Дорожный просвет, мм 180
- Объем багажника, л 934/2125
- Снаряженная масса, кг 2050
- Бензиновый двигатель Р4, 16 клапанов, 1498 куб. см, 90 л. с., 125 Н·м
- Электрические двигатели синхронные, с постоянными магнитами, спереди – пиковая мощность 218 л. с., сзади – пиковая мощность 149 л. с.
- Емкость батареи, кВт·ч 25,1
- Запас хода на электротяге, км 124*
* По китайской методике WLTC.
