Самый дешевый гибридный кроссовер в РФ: как он едет? Каков расход?

Липецкий Evolute i‑Space заметно изменился снаружи и внутри и стал дальнобойнее

Кроссовер Evolute i‑Space появился у нас в начале 2024 года. Это первая гибридная модель липецкой компании «Моторинвест» (раньше в линейке Эволюта были исключительно электрокары).

Как и остальные модели марки, i‑Space заимствован из гаммы концерна Dongfeng: это переименованная разновидность кроссовера Fengon E5.

Лада Искра против конкурентов — большой тест недорогих седанов

Год назад китайский исходник перенес модернизацию – теперь она добралась и до i‑Space. И если дорестайлинговый кроссовер в Липецке собирали только крупноузловым методом, то для обновленного к концу года планируют запустить полный цикл со сваркой и окраской кузова.

Что изменилось

Выражение «лица» стало более «электромобильным», с глухим носовым обтекателем. Габариты и кузовная штамповка не изменились, а стальные панели по-прежнему не защищены слоем цинка.

Салон узнать еще сложнее. Он словно создан по единому всекитайскому стандарту дизайна. На минималистичной передней панели вместо объединенного табло теперь раздельные экраны приборки и медиасистемы с диагоналями 8,8 и 15,6 дюйма.

Полностью новый салон без псевдодеревянных вставок смотрится выигрышнее в светлой цветовой гамме.
Полностью новый салон без псевдодеревянных вставок смотрится выигрышнее в светлой цветовой гамме.
Приборная панель огорчает мелким шрифтом, но радует обещанным запасом хода.
Регулировать степень рекуперации через экран на ходу неудобно – физическую кнопку бы пристроить.
Первый этаж центрального тоннеля заняли зарядные порты, а второй – площадка беспроводной зарядки и подстаканники.

Особенно на пользу пошло увеличение центрального «телевизора» с навигацией 2ГИС, но в него же с панелей перекочевали последние физические кнопки, кроме аварийки (прежде ими можно было управлять микроклиматом и режимами движения).

Высокий центральный тоннель теперь двухэтажный, а управление трансмиссией возложено на подрулевой рычажок.

Кнопка запуска расположена слева от руля, на манер Porsche. Но можно и просто захлопнуть дверь и нажать на педаль тормоза – и машина «проснется».

Второй ряд – с достаточным запасом места по всем направлениям и регулировкой угла наклона спинки.
Второй ряд – с достаточным запасом места по всем направлениям и регулировкой угла наклона спинки.

Новый руль – с более удобными крупными кнопками. А еще Evolute i‑Space стал доступен и с пятиместным салоном – дореформенный был строго трехрядным.

177 сил, 7 мест и цена ниже рынка – новый кроссовер российской сборки

Про технику

Полного привода по-прежнему нет, но последовательная гибридная система Seres DE-i серьезно переделана.

Не связанный с колесами атмосферник 1.5 потерял в мощности – от прежних 110 л. с. осталось 90. Зато отдача единственного тягового электромотора на передней оси выросла со 176 до 218 л. с. При этом налогооблагаемая мощность – всего 95 л. с., и годовой налог, например, в Москве составит 1300 рублей.

Бензиновый мотор при интенсивной зарядке батареи работает на высоких оборотах – шума от него много.
Бензиновый мотор при интенсивной зарядке батареи работает на высоких оборотах – шума от него много.

Как едет

Разгон до «сотни» стал на полсекунды дольше: гибрид потяжелел почти на два центнера, до 1975 кг. Однако динамики всё равно в достатке – тяга по-электромобильному сочная.

Конечно, пока в батарее есть хотя бы 20% заряда – потом напор иссякает. Такое случается, если пару сотен километров ехать в гибридном режиме на высокой скорости – батарея начинает разряжаться. Кроме того, можно выбрать режим движения только на электротяге.

Сколько проедет

Электрокроссовер нашей сборки: к зиме готов?

Литий-железо-фосфатная тяговая батарея CATL с новой системой обогрева сухими нагревательными матами и возможностью зарядки через разъем CCS Type‑2 увеличила емкость с прежних 17,5 до 25 кВт·ч. Так что запас хода на чистой электротяге вырос более чем в полтора раза – с 90 км до 165 км по циклу WLTC.

Хотя совокупная дальнобойность в гибридном режиме с учетом 60‑литрового бензобака выросла не так ощутимо – с 1150 км до 1250 км. Эти обещания, похоже, недалеки от реальности: за несколько сотен километров дагестанских шоссе, горных грунтовок и городской толчеи средний расход электричества у меня составил 18 кВт·ч, а бензина – около 6 л/100 км.

Заявлен клиренс 180 мм, но мы намерили 200 мм.
Заявлен клиренс 180 мм, но мы намерили 200 мм.

Про комфорт

В подвеске (McPherson спереди, многорычажка сзади) изменились настройки. Стало мягче и комфортнее на городских скоростях и относительно ровных дорогах. Но амортизаторы излишне расслаблены – на больших ямах раньше, чем ожидаешь, срабатывают буферы сжатия. А на волнах шоссе – размашистые и долго угасающие колебания, особенно быстро укачивающие задних пассажиров.

Однако крены в поворотах разумны, а руль даже пытается рассказывать о происходящем под колесами – особенно в пресете Спорт.

Полная зарядка через европейский разъем CCS Type‑2 займет минимум четыре часа. Более скоростного режима нет.
Полная зарядка через европейский разъем CCS Type‑2 займет минимум четыре часа. Более скоростного режима нет.

Но первое, что я бы сделал после покупки – заменил шины ChaoYang размерности 235/50 R19. В виражах они пищат непростительно рано, с трудом справляются с аквапланированием, зато шумят – после 130 км/ч их гул уверенно пробивается через хорошую шумоизоляцию с двойными боковыми стеклами.

Цены и комплектации

Две комплектации различаются только количеством посадочных мест.

Добротный седан на смену Эмгранду — дешевле на 394 тысячи!

К не бедному и прежде наполнению (шесть подушек безопасности, видеорегистратор, беспроводная зарядка, панорамная крыша, электропривод багажной двери, набор электронных ассистентов) добавили голосовое управление и фоновую подсветку. Но круиз-контроль остался простым, не адаптивным.

В расширенном «теплом» пакете пока не хватает обогрева ветрового стекла – греются форсунки стеклоомывателя и весь обод рулевого колеса. Обогреваются полностью и еще дополнены вентиляцией сиденья не только первого, но и второго ряда – только включается всё это через экран.

Номинальный объем багажника у пятиместной версии увеличился за счет освободившегося подполья. Шторка отсутствует.
Номинальный объем багажника у пятиместной версии увеличился за счет освободившегося подполья. Шторка отсутствует.

Цены начинаются с 3,4 млн рублей за пятиместную версию, третий ряд стоит еще 100 тысяч рублей. А с учетом госсубсидии, которая теперь распространяется на i‑Space – и вовсе с 2,5 млн. Это самый доступный гибридный кроссовер на нашем рынке. А из бензиновых соразмерных одноклассников дешевле разве что Haval M6 и SWM G05Pro.

Evolute i‑Space. Цена в России от 2 490 000 ₽
Evolute i‑Space. Цена в России от 2 490 000 ₽
Относительно невысокая цена, шумоизоляция, экономичность Нет оцинковки кузова и быстрой зарядки, только передний привод, настройки подвески

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Evolute i‑Space

  • Длина / ширина / высота / база 4760 / 1865 / 1710 / 2785 мм
  • Клиренс 180 мм
  • Снаряженная масса 1975 кг
  • Полная масса 2450 кг
  • Количество мест 5 / 7
  • Объем багажника 187/934*–1680 л
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 66 кВт / 90 л. с.; 125 Н·м
  • Двигатель электрический синхронный с постоянными магнитами, пиковые параметры: 160 кВт / 218 л. с.; 330 Н·м
  • Максимальная скорость 180 км/ч
  • Время разгона 0–100 км/ч 7,8 c
  • Топливо / запас топлива АИ‑95 / 60 л
  • Емкость тяговой батареи 25,1 кВт·ч
  • Запас хода на электротяге 165 км**
  • Средний расход топлива 5,6 л / 100 км**
  • Трансмиссия передний привод

* Пятиместное исполнение.

** По китайской методике WLTC.

