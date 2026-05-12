Кроссовер Tenet T4L теперь выпускают в РФ

Tenet T4L запущен в производство полного цикла на заводе «АГР» в Калуге

Семейный кроссовер расширяет линейку T4 и усиливает позиции бренда в сегменте SUV, что является подтверждением динамичного развития производственной программы холдинга «АГР» и компании Defetoo.

Tenet T4L изначально создан с учетом российских дорожных и климатических условий эксплуатации. Конструктивные и технологические решения обеспечивают надежность автомобиля в широком диапазоне температур и при различных дорожных нагрузках. Особое внимание уделено долговечности и защите автомобиля.

Днище и скрытые полости кузова обработаны воском, также наносятся дополнительные слои антикоррозийных материалов, включая антигравийную и антишумную защиту.

Объем багажного отделения модели составляет 475 л и может быть увеличен до 1500 литров при трансформации салона. Модель оснащается современными цифровыми решениями, телематическими сервисами и комплексом систем комфорта и безопасности.

Новый кроссовер, как и все модели бренда, оборудован зимним пакетом. В него входят дистанционный запуск двигателя и прогрев салона, обогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Под капотом автомобиля расположился турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с., работающий в паре с роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Источник:  Tenet
Алексеева Елена
Фото:Tenet
12.05.2026 
