Tenet выпустил более просторную и навороченную версию популярного T4

Кроссовер Tenet T4 L длиннее на 186 мм и получил цифровую панель из 3 экранов

Компания Tеnet представила новую модификацию семейного кроссовера – Tenet T4L.

Главное отличие модели от стандартного T4 – увеличенные габариты. Длина автомобиля выросла до 4506 мм, колесная база достигла 2650 мм, а объем багажника при сложенных сиденьях второго ряда составляет 1500 литров.

Новинка получила независимую подвеску передних и задних колес, что положительно сказалось на плавности хода. В оснащение вошли 18-дюймовые литые диски, датчик дождя, современная телематика с удаленным доступом через мобильное приложение, а также сертифицирована возможность буксировки прицепа массой до 750 кг.

Салон кроссовера оснащен тремя дисплеями: сдвоенным основным экраном диагональю 2 х 10,25 дюйма и отдельным 8-дюймовым сенсорным экраном управления климатом. Поддерживаются беспроводные интерфейсы Android Auto и Apple CarPlay. Предусмотрены подогревы руля, ветрового стекла, всех сидений и двухзонный климат-контроль.

Автомобиль комплектуется 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя мокрыми сцеплениями. Расход топлива на трассе составляет 6,5 литра на 100 км.

Производство Tenet T4L запущено на заводе холдинга «АГР» в Калуге. Автомобиль полностью адаптирован к российскому климату и состоянию дорог. Для защиты от коррозии и реагентов кузов и все полости обработаны воском, а на днище нанесены антигравийные, шумоизоляционные и антикоррозийные составы.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте