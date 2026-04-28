#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныРейтингиДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Штрафы за номера без флага: кому грозит наказание?
28 апреля
Tenet выпустил более просторную и навороченную версию популярного T4

Кроссовер Tenet T4 L длиннее на 186 мм и получил цифровую панель из 3 экранов

Компания Tеnet представила новую модификацию семейного кроссовера – Tenet T4L.

Рекомендуем
Рама, распашная дверь, и взятие брода глубиной 850 мм. Что еще известно о новинке бренда 212

Главное отличие модели от стандартного T4 – увеличенные габариты. Длина автомобиля выросла до 4506 мм, колесная база достигла 2650 мм, а объем багажника при сложенных сиденьях второго ряда составляет 1500 литров.

Новинка получила независимую подвеску передних и задних колес, что положительно сказалось на плавности хода. В оснащение вошли 18-дюймовые литые диски, датчик дождя, современная телематика с удаленным доступом через мобильное приложение, а также сертифицирована возможность буксировки прицепа массой до 750 кг.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Салон кроссовера оснащен тремя дисплеями: сдвоенным основным экраном диагональю 2 х 10,25 дюйма и отдельным 8-дюймовым сенсорным экраном управления климатом. Поддерживаются беспроводные интерфейсы Android Auto и Apple CarPlay. Предусмотрены подогревы руля, ветрового стекла, всех сидений и двухзонный климат-контроль.

Автомобиль комплектуется 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя мокрыми сцеплениями. Расход топлива на трассе составляет 6,5 литра на 100 км.

Производство Tenet T4L запущено на заводе холдинга «АГР» в Калуге. Автомобиль полностью адаптирован к российскому климату и состоянию дорог. Для защиты от коррозии и реагентов кузов и все полости обработаны воском, а на днище нанесены антигравийные, шумоизоляционные и антикоррозийные составы.

Источник:  АГР
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:АГР
Количество просмотров 10
28.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Tenet T4

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв