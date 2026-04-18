МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые доступные полноприводные кроссоверы в России: список из 10 моделей

Tenet T4 признан самым доступным кроссовером в РФ с ценой от 2,5 млн рублей

Самые доступные новые кроссоверы на российском рынке сформировали свой рейтинг, куда вошли только модели, официально представленные в дилерских центрах. Возглавляет список Tenet T4, чья стартовая цена начинается от 2,5 миллионов рублей.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Этот компактный паркетник комплектуется турбированным бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра, выдающим 147 лошадиных сил, в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Даже в минимальной версии покупатель получает светодиодные фары, камеру сзади, систему круиз-контроля, фронтальные подушки безопасности, подогревы передних сидений и руля, а также мультимедийную систему с сенсорным экраном диагональю 10,25 дюйма.

Следом за ним, причём с аналогичной ценовой отметки, идёт Haval Jolion. Его силовая установка – 150-сильный турбомотор, который работает вместе с преселективным роботом на мокром сцеплении. Базовая комплектация тоже не выглядит скудной: здесь есть светодиодное освещение, пакет опций для зимы, кондиционер, камера заднего вида и медиацентр с дисплеем на 10 дюймов.

Бронза достаётся кроссоверу Omoda C5, который просит за входной билет уже от 2,7 млн рублей. Под его капотом скрывается 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 150 л.с. и роботизированная трансмиссия. В стандартном оснащении машины можно найти парковочные радары, опцию беспроводной зарядки для смартфона, двухзонный климат-контроль, а также подогревы рулевого колеса и сидений в первом ряду.

За тройкой лидеров в рейтинге расположились другие модели. Их список, начиная с четвёртой позиции, выглядит так: Belgee X70 (от 2,8 млн рублей), Solaris HC (от 2,9 млн), Chery Tiggo 7L (от 2,9 млн), Tenet T7 (от 2,9 млн), Changan UNI-S (от 3 млн), Haval H3 (от 3 млн) и XCite X-Cross 8 (от 3 млн рублей).

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Pexels | Производители
18.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0