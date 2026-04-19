УАЗ модернизировал окраску кузовов — что реально сделали?

Ульяновский автозавод обновил участок финишной окраски автомобилей УАЗ и Sollers

В ходе масштабной модернизации производства УАЗ обновил комплекс окраски кузовов.

В этом комплексе красятся кузова модельных рядов УАЗ и Sollers. С декабря прошлого года тут вели перекомпоновку и модернизацию буферных складов, чтобы расширить рабочую зону и добавить еще один участок полировки. Запустили вторую линию полировки с автоматическим конвейером и столом распределения кузовов. Инспекция и полировка кузовов теперь идут в такт линии, а весь цикл укладывается в одну рабочую смену.

«Обе линии работают в двух автоматических режимах: полировка или склад-накопитель. А переключение между ними занимает несколько секунд», – рассказывают на предприятии.

Кстати, поликарбамид на кузов пикапов Sollers тоже наносится в автоматическом режиме. Кроме прочего, в окрасочном комплексе улучшили приточную вентиляцию и модернизировали освещение, установив 120 современных светильников. Рабочие места стали комфортнее.