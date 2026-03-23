Машины сборки УАЗа получат более надежный кузов

Пикапы Sollers начнут комплектовать защитным покрытием из поликарбамида

Собираемые на УАЗе пикапы бренда Sollers получат более стойкое покрытие грузового отсека – с конвейера такие машины начнут сходить в апреле.

Новое покрытие – это поликарбамид, обеспечивающий гидроизоляцию и антикоррозийную защиту кузова пикапа. Его защитные свойства выше, чем у «раптора», которым грузовые отсеки покрывают сейчас. Под нанесение поликарбамида на УАЗе запускают новую камеру – через нее в апреле начнут прогонять пикапы Sollers ST6 и ST8, а в дальнейшем технологию распространят и на УАЗ Пикап.

Поликарбамид – это эластомерный материал с высокой устойчивостью к механическим нагрузкам, отмечают в пресс-службе «Соллерса». По идее, внутренние поверхности грузовой платформы должны быть более надежно защищены от повреждений (сколы, царапины, истирание), воды и реагентов. Для владельцев это должно означать б ольшую долговечность кузова и снижение эксплуатационных затрат.