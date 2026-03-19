УАЗ начал выпускать сиденья для новых моделей

Группа «Соллерс» запустила производство сидений для пикапов Sollers

Буквально через несколько дней после запуска производства рулей и подушек в Ульяновске стартовало производство автомобильных сидений.

Рекомендуем УАЗ начнет выпускать внедорожники с китайским автоматом

Как сообщила пресс-служба группы «Соллерс», производство располагается на индустриальной площадке УАЗ, индустриальным партнером является компания «Автодом». Задействованы российские поставщики мягких пенных элементов подушек, спинок и подголовников, обивок сидений и нагревательных элементов. Проектная мощность новой сборочной линии составляет 40 тысяч комплектов сидений в год.

Линия современная, с активным электронным контролем всех процессов и компьютерным тестированием каждого сиденья на финальном этапе – проверяются моменты затяжки креплений, а также работа регулировок и обогрева.

На рабочих местах – специализированный инструмент и станции: паровая обработка обивок, нанесение смазки, контроль геометрии. Сейчас линия может выпускать сиденья для пикапов Sollers ST6 (СТ6) и Sollers ST8 (СТ8), а в ближайшее время освоят комплекты и для более современного Sollers ST9 (СТ9).