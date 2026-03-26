Популярный европейский автобренд покинет рынок Китая

Компания Skoda Auto прекратит продажи машин в Китае в середине 2026 года

Чешский автопроизводитель Skoda Auto принял решение прекратить продажи автомобилей в Китае к середине 2026 года. Как пояснили в компании, этот шаг связан с трудностями, которые марка испытывает на фоне стремительного перехода китайского рынка на электромобили. Об этом со ссылкой на заявление представителей Skoda сообщает Reuters.

До середины следующего года компания продолжит реализацию моделей через местного партнера. При этом обслуживание уже проданных автомобилей будет сохранено – сервисное обслуживание останется доступным для китайских владельцев Skoda.

Китай долгое время входил в число ключевых рынков для бренда, однако в последние годы продажи резко упали. В прошлом году они составили лишь 15 тыс. единиц – сказывается жесткая конкуренция со стороны локальных производителей, которые активно наращивают долю рынка.

На этом фоне Skoda намерена сосредоточиться на укреплении позиций в Индии и Юго-Восточной Азии, где в 2025 году был зафиксирован рост продаж.

Эксперты отмечают, что материнская компания Skoda – Volkswagen Group – также столкнулась с серьезными вызовами в Китае. Местные бренды, в первую очередь BYD и Geely, обогнали немецкий концерн по объемам продаж, прервав его многолетнее лидерство. Ключевой причиной называют стремление VW «угнаться» за быстро развивающимся рынком электромобилей, где китайские компании оказались технологически более гибкими.

Тем не менее Volkswagen и Audi рассчитывают восстановить утраченные позиции в КНР за счет новых моделей и усиления локализации производства.

Ранее «За рулем» сообщал, что глава GWM высказался об антикоррозийной стойкости китайских машин.