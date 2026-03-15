Легендарную Skoda продают в РФ дешевле Москвича и новой Весты

В России возобновили продажи Skoda Octavia в новой версии по цене от ₽1,9 млн

На российском рынке снова появилась Skoda Octavia – легендарный лифтбек, который всегда славился оптимальным соотношением цены и качества. Правда, теперь это удлиненная версия Pro, созданная эксклюзивно для Китая. Автомобили доступны как из наличия, так и под заказ, а стартовая цена составляет всего 1,9 млн рублей.

Skoda Octavia Pro

Для сравнения: прямой конкурент – лифтбек Москвич 6 – даже в версиях 2024 года стоит минимум 2 237 000 рублей. А Lada Vesta 2026 модельного года в топовой комплектации обойдется не дешевле 2 015 000 рублей.

Самое выгодное предложение нашлось во Владивостоке – компания готова привезти машину «под ключ» за 1 890 300 рублей. Судя по фото, в этой версии есть кожаный салон, цифровая приборная панель, большой сенсорный экран мультимедиа, климат-контроль с управлением с экрана, мультируль с кожей, электронный «ручник» с AutoHold, электрорегулировки передних сидений, бесключевой доступ с кнопкой старта и люк в крыше.

В Санкт-Петербурге и Екатеринбурге аналогичную машину готовы привезти примерно за 2 млн рублей. А вот в Краснодаре за 2 538 000 рублей предлагают более скромную версию – с ручными регулировками сидений и аналоговой приборной панелью.

Octavia из наличия стоит дороже, стоимость доходит до 3 300 000 руб.

Интерьер Skoda Octavia Pro

Все китайские Skoda Octavia Pro технически идентичны: под капотом 1,4-литровый турбомотор TSI мощностью 150 л. с., семиступенчатый робот DSG и передний привод. Багажник вмещает от 528 до 1482 литров в зависимости от положения задних сидений.

Версия Pro отличается от привычной Octavia удлиненным кузовом, увеличенной на 44 мм колесной базой (до 2730 мм), более агрессивным дизайном переднего бампера в стиле заряженной Octavia RS, другой оптикой (без встроенных ходовых огней, с более узкими фарами) и увеличенным до 12,1 дюйма дисплеем мультимедиа.

