Бензин и запчасти снова дорожают

В новом выпуске «Разборки недели» – самые заметные события в автомобильной жизни страны.

VOLGA К50 – первая модель возрожденной марки

Бренд VOLGA объявил о подготовке к запуску своей первой модели. Это кроссовер D-класса с индексом К50. Он поступит в продажу уже в июне. В интервью «Разборке недели» директор бренда Татьяна Фадеева, подчеркнула, что особенность автомобиля — наличие полного привода. Это делает модель востребованный на всей территории России. VOLGA К50 комплектуется бензиновым двигателем мощностью 238 л.с. и 8-ступенчатым автоматом.

Запчасти на иномарки подорожали

Средняя стоимость автозапчастей в России с декабря прошлого года выросла на 2,9%, сообщает Российский союз автостраховщиков. На основе этих данных рассчитываются выплаты по ОСАГО. Наиболее заметное подорожание коснулось немецких и американских марок: BMW — рост более шести, Ford — более пяти процентов. Популярные азиатские и европейские марки показали более скромный рост. Страховщики отмечают, что ни по одной из массовых марок, включая китайские, снижения цен на запчасти не произошло.

Бензин дорожает тоже!

Середина марта отмечена ростом цен на топливо. По информации Московской топливной ассоциации, за неделю стоимость литра автомобильного топлива повысилась на 21 копейку. Средневзвешенная цена литра АИ-92 достигла 63,37 руб., АИ-95 — 69,88 руб. Повышение произошло во всех крупных сетях АЗС столичного региона.

EXEED EXLANTIX – философия чистой энергии

Знаменитая серия автомобилей EXEED EXLANTIX – это философия чистой энергии. При использовании быстрых зарядных станций мощностью 110 кВт модели ES и ET восполняют запас энергии с 20% до 80% всего за 17,5 минут. Машины штатно оснащены европейскими разъемами CCS2 и Type 2, что гарантирует полную совместимость с инфраструктурой без переходников. Фирменная настенная трехфазная станция с влагозащитой IP55 гарантирует полную зарядку за 3,6 часа.

KGM TORRES прошел ресурсный тест на 5+

Завершен ресурсный тест кроссовера KGM TORRES. Напомним, мы взяли для испытания не новую машину, а с пробегом 20 000 км. Цель проехать за месяц 20 000 км, то есть столько, сколько в среднем проезжает автомобиль в России за год. И это удалось! Наши испытатели промчались 20 000 км за запланированное время. При этом расход 95-го бензина составил 1870 литров. Таким образом, средний расход составил чуть более девяти литров на сотню. Не так уж плохо, если по платным магистралям «шпарили» быстрее 130 км/ч.

После окончания дорожной части испытаний мы решили пойти на обострение — на климатической установке заморозили машину до символических -30º. Сымитировали запуск после ночной стоянки в сильный мороз. После заморозки ничего экстраординарного не произошло. KGM TORRES завелся и уехал. Все механизмы и системы работали в абсолютно штатном режиме. Поздравляем KGM с прекрасным автомобилем, который полностью адаптирован под наши дорожно-климатические условия.

Бренд профессиональной автохимии FELIX – партнер «Разборки недели»

Партнером «Разборки недели» выступает бренд профессиональной автохимии FELIX. Подобрать антифриз FELIX для вашего авто необходимо на сайте производителя. Скидка 20% по промокоду ZARUL20 на масла и антифризы FELIX – OZON и WB (по ссылкам на сайте).

Реклама|ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ», ИНН 5249046147|erid F7NfYUJCUneTVT3eAHVg