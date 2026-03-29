Технологии Chery решили «поженить» с внедорожными возможностями Jaguar Land Rover

Легко ли быть самозанятым таксистом: как 100 рублей превращаются в бюрократический квест
29 марта
Совместное предприятие Chery Jaguar Land Rover официально объявило, что первая модель под ее недавно созданным электрифицированным брендом Freelander дебютирует на мировом рынке 31 марта.

Этот запуск знаменует собой «эру 2.0» для совместного предприятия, представляя независимый бренд новых энергетических автомобилей (NEV). Автомобиль уже был замечен в камуфляже в прошлом месяце, а впервые о нем было объявлено в январе этого года.

Бренд Freelander позиционируется как «глобальный интеллектуальный электрический бренд», который отличается как от существующих люксовых семейств Jaguar Land Rover, так и от текущих продуктовых линеек Chery. Его основная задача – объединить технологии NEV от Chery с люксовым наследием и внедорожными возможностями Jaguar Land Rover.

Китайский Freelander (шпионское фото)
Само название Freelander имеет богатую историю: с 1997 года это была весьма успешная модель Land Rover, известная своими «полноприводными возможностями, городской универсальностью и удовольствием от вождения», что позволило ей стать самым продаваемым внедорожником в Европе на протяжении пяти лет подряд.

Первая модель Freelander будет представлена как большой 6-местный гибридный внедорожник с возможностью подзарядки от сети (plug-in hybrid).

Тизерное изображение китайского Freelander
Тизерные изображения демонстрируют массивный, угловатый дизайн, перекликающийся с суровой эстетикой оригинального Freelander. Передняя часть автомобиля будет иметь прямоугольные фары с пиксельными светодиодными источниками света.

Под капотом, как ожидается, будет использована гибридная силовая установка с возможностью подзарядки, сочетающая 1.5-литровый ДВС с электромоторами.

Источник:  Сarnewschina
Алексеева Елена
Фото:СП Chery Jaguar Land Rover
29.03.2026 
