Европейцы и американцы переносят сборку автомобилей в Поднебесную

Jeep и Peugeot будут выпускать свои автомобили в Китае

Группа Stellantis, в которую входят обе компании, подписала соглашение с китайской Dongfeng. Производство стартует в следующем году в городе Ухань, где с 1993 года работает СП с Citroen. Такой подход в корне меняет взаимоотношения западных и китайских автопроизводителей. Если раньше в КНР собирали устаревшие модели для внутреннего рынка, то теперь речь идет о передовых технологиях и мировых масштабах производства.

Традиционные марки возвращаются в Россию через Китай

«Разборка недели» обращает внимание на то, что официально в Россию заходят китайские бренды. Именно они участвуют в локализации автомобилей на российских предприятиях. При этом современные «челноки» предлагают по параллельному импорту не столько китайские автомобили, сколько модели ведущих мировых брендов. Везут подержанные и новые машины. С января по апрель из Китая в Россию импортировано более 29 тыс. подержанных машин. Это более чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Больше четверти ввезенных иномарок составляет Volkswagen, на втором месте — Audi, на третьем — Toyota. В пятерку также вошли Honda и BMW.

Changan прописывается в Калининграде

О локализации в России сборки сразу восьми моделей заявила китайская марка Changan. Это произойдет в 2026 году на площадях калининградского завода «Автотор». В планах — выпуск новых кроссоверов и седанов, а также глубокая модернизация уже продаваемых автомобилей.

Esteo MX стали выпускать в Ленинградской области

На заводе в Шушарах приступили к выпуску кроссоверов Esteo MX. Производство ведется по полному циклу. Автомобиль оснащают двухлитровым турбированным двигателем мощностью 197 л.с., классической 8-ступенчатой АКП и системой полного привода. В настоящий момент Esteo формирует в России собственную дилерскую сеть. В нее войдут 80 центров от Калининграда до Владивостока.

В Калуге освоили производство Tenet T4L

На предприятии в Калуге приступили к производству кроссоверов Tenet T4L. Речь идет о семейной кроссовере, оснащенном 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л.с. и роботизированной КП с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Водородный автомобиль готовят к рекордным заездам

Компания JCB готовит рекорд скорости на водородном автомобиле. Ее болид должен стать самым быстрым автомобилем на водородном топливе. Идет последняя подготовка для заездов на знаменитом соляном озере Бонневиль в США. Машину оснастили двумя водородными двигателями мощностью 800 л.с. каждый. Рекордные заезды намечены на август.

Mercedes-Benz отказался от «баранки»

Mercedes-Benz решил порвать с традиционными рулевыми тягами, наконечниками, валами и усилителями в автомобиле. Отныне, как и в авиалайнерах, управление будет осуществляться по проводам. Компания подтвердила внедрение технологии Steer-by-wire. Первой моделью с новой системой станет обновленный Mercedes-Benz EQS, который выйдет в этом году. Более того, немецкие инженеры замахнулись на святое. Они отказались от классического руля в пользу «штурвала».

