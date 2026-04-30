FELIX – мотоциклистам: не только антифриз

Снег сошел, асфальт просох, проселки стали условно проезжими, на дорогах появились первые мотоциклисты, а по не самым проходимым дебрям поползли, размешивая грязь, квадроциклы. Весна, мотосезон начинается!

Но у любого опытного мотоциклиста или любителя внедорожных покатушек начинается он не с первого выезда под теплым весенним солнышком, а с тщательной подготовки техники. Ведь как обслужишь, так и поездишь – кому охота тратить драгоценные теплые дни на ремонт забарахлившего скутера, байка или квадрика. К тому-же ремонт мототехники, особенно фирменной, удовольствие не из дешевых.

Люди непосвященные, наверно, удивятся - межсервисные интервалы у двухколесной и легкой четырехколесной техники порой очень (по автомобильным меркам) коротки – иногда моторное масло требует замены после тысячи километров пробега. Если обычный срок замены масла в автомобильном двигателе сегодня составляет 15 тысяч километров, то для самых продвинутых моделей мотоциклетных моторов максимум – 10…12 тысяч. Да еще с оговоркой про его сокращение в сложных условиях эксплуатации. А где их найти, легкие-то… Квадроциклы ворочаются по уши в грязи, форсированные движки спортбайков повизгивают на высоких оборотах, туристы наматывают километры по не самым лучшим дорогам, эндуро глотают пыль проселков. Да даже скромный скутер едет из последних сил, когда бесшабашные подростки его вдвоем оседлают.

Еще одна мотоциклетная особенность – применение специальных масел. Автомобильные продукты в мотоциклетных моторах – табу. Масла для движков - только свои, отвечающие специфическим требованиям. В двухтактных моторах, где масло сгорает в цилиндрах, важны низкие дымность (экология!) и нагарообразование (чистота камеры сгорания и выпускного тракта). Применение неподходящего (или некачественного) масла приведет к закоксовыванию колец, обрастанию поршня нагаром, перегреву. Сизый дым из выхлопной трубы на этом фоне – сущая мелочь…

В четырехтактных мотоциклетных двигателях свои заморочки: здесь мокрое сцепление часто расположено в картере двигателя и работает в моторном масле, которое не должно вызывать его пробуксовывания. К тому же четырехтактные мотомасла обычно имеют довольно высокую вязкость, в отличие от автомобильных, которые становятся все жиже и жиже. Использование автомобильных смазок, особенно маловязких – быстрый приговор мокрому сцеплению. Двигатель помучается несколько дольше…

Что же все-таки лить в моторы современной мототехники? Расскажем на примере специальных, мотоциклетных масел и жидкостей серии FELIX MOTO LINE. Да, да, это тот самый FELIX, широко известный своими охлаждающими жидкостями. Но антифризами ассортимент товаров этого бренда не ограничивается, он куда шире.

Для системы охлаждения

Начнем все же с антифризов для мототехники. Их в линейке FELIX два: карбоксилатный (или, по-другому, органический) FELIX MOTO G12+ и лобридный FELIX MOTO PRO класса G 12++. Оба рекомендованы к применению в системах охлаждения двигателей мотоциклов, квадроциклов и снегоходов. Оба хорошо отводят тепло, не замерзают до –40°С, не кипят до +132°С, уверенно предотвращают коррозию деталей двигателя. Основная разница – в составе и свойствах. Лобридный состав обладает улучшенной защитой алюминия от коррозии, что влияет на срок эксплуатации радиаторов.

Для тормозов

Тормозная жидкость FELIX DOT 5.1 подходит для гидравлических тормозных систем мототехники, эксплуатируемой в самых сложных условиях: город, горные дороги, спортивные соревнования. DOT 5.1 – высший на сегодня класс гликолевых тормозных жидкостей. От своих собратьев по составу DOT 4 и DOT 4.6 она отличается повышенной температурой кипения, как в сухом (от 260°C), так и в увлажненном (от 180°C) состоянии и сниженной вязкостью. Последнее крайне важно для обеспечения эффективной работы антиблокировочной системы тормозов и системы курсовой устойчивости.

Для моторов маленьких…

Рассказ о моторных маслах начнем с двухтактников. Для них предназначено полусинтетическое масло FELIX 2T JASO FC. Область его применения очень широка: садовая техника, ручной инструмент, скутеры, снегоходы – лишь бы мотор был двухтактным и допускал применения масел уровня FC по японской классификации JASO (Japanese Automotive Standards Organization). FC – самый распространенный на сегодняшний день класс двухтактных масел с очень низким уровнем дымности и нагарообразования.

… и побольше

FELIX 4 T 10 W 40 SM JASO MA 2 – полусинтетическое масло для четырехтактных двигателей различной мототехники, требующих уровня эксплуатационных свойств API SM (или ниже) и JASO MA/MA2. Кроме традиционных масляных «добродетелей»: надежная защита деталей двигателя, низкое нагарообразование и хорошие моющие свойства, стойкость к окислению, специальное мотоциклетное масло предотвращает проскальзывание дисков «мокрого» сцепления, работающего в масляной ванне, и обеспечивает четкое переключение передач.

Кстати, использование этого масла в двигателях с «сухим» сцеплением никак не ограничено.

Напоследок напомним народную мудрость – готовь сани летом, а телегу – зимой. Те, кто посвящает «мертвый» сезон уходу за своим скутером-мотоциклом-квадроциклом-снегоходом-буксировщиком, в урочное время катаются, а не суетятся в поиске запчастей и не крутят в спешке гайки. А масла, антифризы и тормозные жидкости из линейки FELIX MOTO LINE им в помощь!

P . S . Весна – время пробуждения не только природы и мотоциклистов, но и огромной армии дачников. Из сараев, чуланов и гаражей извлекаются моторизованные газонокосилки и триммеры, мотоблоки и генераторы, пилы и насосы. И все это хозяйство тоже требует обслуживания и специальных масел. Не то участок травой зарастет или вообще без света можно остаться…

