Первая сотня роботакси начнет ездить по Москве до конца года

В этом выпуске «Разборки недели»:

В продажу поступили две версии спортивной LADA VESTA

Начались продажи новой LADA VESTA SPORT. «Спортивную одежду» предложили примерить как седану, так и универсалу. Цена на первый начинается от 2 352 000 рублей, спортивный универсал на 170 тысяч дороже. Под капотом – форсированный двигатель EVO объемом 1,8 л (мощность 147 л.с.).

Человекоподобных роботов приглашают на работу в автопром

  • Человекоподобных роботов привлекают к решению производственных задач в автомобилестроении. Компания XIAOMI внедрила роботов на участке сборки электромобилей. Машина устанавливает гайки. За три часа непрерывной работы система показала точность 90,2%, а цикл операции составил 76 секунд — показатель, близкий к человеческому темпу.
  • BMW Group внедряет гуманоидных роботов на свои заводы. Пилотный проект стартует на предприятии в Лейпциге. Роботы станут частью концепции, в рамках которой компания будет использовать цифровых ИИ-агентов и физических роботов. Их планируют интегрировать в серийное производство автомобилей, а также протестировать в сборке батарей и других автокомпонентов.
  • Глава TESLA Илон Маск объявил о прекращении производства сразу двух электрокаров. Речь о моделях S и X. Вместо них на предприятии начнут собирать роботов Optimus, которые будут работать на заводах TESLA, а также на потребительском рынке, например, в качестве домработников или даже медперсонала. Илон пообещал, что на следующий год Optimus поступит в продажу.

EXEED объявил сервисную кампанию для всех моделей

EXEED запускает сервисную кампанию для всех моделей, которая проходит до 31 мая. Три уровня обслуживания на выбор: от антибактериальной обработки кондиционера до расширенной диагностики подвески и проверки тормозной системы. Каждое предложение дополнительно включает четыре литра фирменной летней стеклоомывающей жидкости.

Специальные условия распространяются на покупку оригинальных фильтров, элементов тормозных механизмов и аксессуаров.

Роботакси готовят к интенсивной работе в Москве

До конца 2026 года в Москве начнет работать первая сотня беспилотных такси. Автоюрист объясняет, как правильно оформить ДТП между роботакси и обычным водителем. Есть нюансы.

