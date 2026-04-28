Что нам заливают в двигатели — рейд по сервисам

Эксперты «За рулем» выяснили, какие моторные масла сейчас используют сервисмены

Ставка на доверие

Станции техобслуживания, которые продолжают применять импортные масла, руководствуются несколькими соображениями. В первую очередь – сохранением клиентской базы. Многие автовладельцы привыкли к оригинальным маслам или определенным брендам и не хотят экспериментировать.

Качество многих российских масел сегодня соответствует мировым стандартам. Однако стереотипы меняются медленно. И для многих водителей название на канистре иной раз оказывается даже важнее реальных характеристик. Чаще всего при техобслуживании на использовании оригинальных масел настаивают владельцы дорогих автомобилей. Например, на СТО, обслуживающих Mercedes-Benz или BMW, большая часть клиентов готова переплачивать за фирменные масла, несмотря на значительный рост цен.

Определителем оригинальности может быть и цвет масла. Примером является Rolf Professional с маркером зеленого цвета.

Как рассказал нам Владимир Петров, управляющий сети сервисов «ТМС», для ТО в Toyota Motor Club тоже продолжают использовать оригинальные масла и масла давно известных брендов, которые были одобрены автопроизводителем. Владельцы Тойот зачастую по-хорошему консервативны и не хотят проводить эксперименты со своими автомобилями. А рецептура таких масел разрабатывалась под конкретные двигатели и проходила полный цикл испытаний на них. Инженеры убедились, что этот продукт выдерживает нагрузки, температуры и интервалы замены, заложенные в конструкцию мотора. Самое главное сейчас условие продолжения использования таких масел – должна быть прозрачная цепочка поставок, что снижает риск закупки контрафакта.

На профессиональном уровне

Многие станции предлагают клиентам для техобслуживания масла из так называемых профессиональных линеек. То есть, такие продукты, которые не продаются в розницу, а поставляются исключительно на СТО в 200‑литровых бочках.

Как говорят представители сервисов, крупная тара позволяет снизить цену масла для автовладельца и дает дополнительную гарантию от подделки, так как приходит напрямую от официального дистрибьютора. А чтобы у владельца было больше уверенности, что ему заливают то самое качественное масло, а не подделку, некоторые производители включают в состав цветной маркер подлинности. Одним из примеров такой профлинейки, которую мы нашли в ряде СТО, является масло Rolf Professional. В него добавляется специальный зеленый маркер-краситель. Таким образом, все масла из этой линейки можно определить по необычному цвету характерного только для них оттенка.

Александр Куру, руководитель розничной сети автосервисов «На колесах», отметил следующее: «Нашим клиентам мы рекомендуем масла из линейки Rolf Professional. Эти масла мы получаем напрямую от официального дистрибьютора. Это – лучшая гарантия качества и стопроцентная защита от подделок. В масло Rolf Professional добавляется специальный краситель, маркер подлинности. Таким образом, клиенты видят, что масло, которое им заливают из бочки, действительно оригинальное, от производителя.

Масло в 200‑литровых бочках поставляется напрямую от официального дистрибьютора. Для владельца автомобиля это гарантированная защита от фальсификата.

Важно и то, что благодаря штаб-квартире в Германии у компании Рольф Лубриканс есть возможность получать официальные одобрения автопроизводителей. А для выпуска масел Rolf Professional и сегодня используются импортируемые базовые масла и номерные пакеты присадок от известных компаний.

Так, у масла Rolf Professional 5W‑30 C1 JLR есть редкое для многих официально представленных в России брендов одобрение Jaguar Land Rover (в масле используется оригинальный пакет присадок Infineum P6091, благодаря которому есть допуск Jaguar STJLR.03.5005).

В состав Rolf Professional 5W‑30 C3 SN VW включен пакет присадок Infineum P6080 А. Поэтому это масло соответствует требованиям спецификации VW 504 00/507 00. И рекомендовано для современных моделей Volkswagen с бензиновыми и дизельными двигателями».

Главное – наличие

Сторонники российских масел приводят не менее весомые аргументы. Главный из них – борьба с контрафактом. Мошенники чаще всего подделывают премиальные мировые бренды, такие как Shell, Mobil или Castrol.

Высокая цена и по-прежнему устойчивый спрос делают их главными мишенями для производителей суррогата.

Отечественные бренды, такие как Лукойл, Роснефть, Газпромнефть, Sintec, Татнефть, находятся в более выигрышном положении. Сервисы, работающие с российскими маслами, могут быть уверены в подлинности продукции. Многие российские масляные компании заявляют о соответствии требованиям Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, MAN, Volvo, Jaguar Land Rover и других мировых автопроизводителей.

Кроме того, отечественное масло всегда есть в наличии. В условиях нестабильной логистики и колебаний курсов валют – это важное преимущество и для сервисменов, и для автовладельцев.

Дмитрий Хорошаев, директор сервиса «Дима СТО», поделился следующим мнением: «Мы предлагаем для проведения ТО не только импортные, но и отечественные масла. Они доступней импортных, что позволяет автовладельцам разумно экономить на обслуживании. Более того, многие отечественные масла разрабатывались с учетом официальных допусков зарубежных автопроизводителей. Немаловажно и то, что у отечественных масел нет проблем с логистикой. И при покупке у официальных дистрибьюторов минимален риск нарваться на подделку».

***

Импортные бренды удерживают позиции, в основном, в премиальном сегменте. Отечественные масла уверенно расширяют свою нишу. Но лучше, чтобы у них было одобрение от автопроизводителя, а наиболее оптимальный вариант – профессиональные линейки масел.