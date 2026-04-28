Сколько реально денег вы теряете на своей машине каждый месяц? Цифры удивят
Расходы на владение машиной за 2 млн рублей...
Руссо-Балтъ С55
28 апреля
Стало известно, сколько будет стоить кроссовер возрожденной отечественной марки
Базовая версия кроссовера Руссо-Балтъ С55 будет...
Этот «бессмертный» универсал из Японии обойдется дешевле Лады
28 апреля
Этот «бессмертный» универсал из Японии обойдется дешевле Лады
В России начались продажи универсалов Toyota...

Сколько реально денег вы теряете на своей машине каждый месяц? Цифры удивят

Расходы на владение машиной за 2 млн рублей достигают 25 тысяч рублей в месяц

Покупка личного автомобиля перестала быть удачным способом сохранить деньги, хотя многие по-прежнему считают её хорошим вложением. Своим мнением на этот счёт поделился автоэксперт Алексей Егоров.

По его словам, за 3-5 лет обычный автомобиль, который стоит около 2 миллионов рублей, теряет на перепродаже 700-800 тысяч. В городе ежемесячные расходы на страховки, налоги, техобслуживание и парковку легко добираются до 15-25 тысяч рублей. По сути, утрата стоимости плюс обслуживание превращают авто в настоящую финансовую дыру.

Рекомендуем
Что нам заливают в двигатели — рейд по сервисам

Кстати, самой крупной статьей расходов оказалась вовсе не цена бензина, а амортизация. Её владельцы обычно просто не учитывают. Спустя несколько лет машину за 2 млн рублей продают за 1,2-1,3 млн – даже если она в идеальном состоянии. Только на этом теряются сотни тысяч.

Совсем другая история – покупка в кредит. Тут автовладелец платит банку проценты за вещь, которая непрерывно дешевеет. У многих потери от обесценивания и проценты по кредиту (без учета топлива и ремонта) за год владения доходят до 150-250 тысяч рублей.

«Если честно заложить в калькулятор разницу между ценой покупки и продажи, люди очень удивляются: их любимый актив за несколько лет просто сжег цену небольшой квартиры в регионе», – рассказал Егоров.

Рекомендуем
Уступает тот, у кого дешевле машина... А как по ПДД?

Плюс к утрате стоимости добавляется постоянный, на первый взгляд безобидный, поток трат – он просто растянут на весь год. В список входят плановые ТО, замена шин, расходники, ремонты разной сложности, каско и ОСАГО, транспортный налог, платные парковки у дома и работы, а также штрафы. В сумме это может вытянуть на 50-150 тысяч рублей за год, а то и больше.

«В этот момент становится видно главное: машина – не актив и не накопление, а дорогой сервис комфорта. Вопрос не в том, нужна ли она вообще, а в том, осознаете ли вы настоящую цену этой привычки», – подытожил автоэксперт.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
28.04.2026 
