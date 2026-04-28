Этот «бессмертный» универсал из Японии обойдется дешевле Лады

В России начались продажи универсалов Toyota Probox по цене от 1,2 млн рублей

На российском авторынке появился новый бюджетный вариант – универсал Toyota Probox, который по факту является легким коммерческим фургоном. Машины уже предлагают компании с Дальнего Востока и Сахалина – их можно купить как из наличия, так и под заказ. Минимальная цена вопроса – 1 200 000 рублей.

В Японии и на востоке России этот автомобиль уже успел получить прозвище «бессмертный», и неспроста. Конструкция и дизайн не меняются десятилетиями; машина славится своей выносливостью и напрочь лишена маркетингового «лоска» в пользу откровенной практичности. К слову, в стандартной комплектации багажник Toyota Probox вмещает 400 литров, а если сложить задний ряд, объем увеличивается более чем втрое – до 1420 литров.

За 1 200 000 рублей во Владивостоке предлагают привезти новинку под заказ. Речь идет о праворульной версии с тканевым салоном, которая, тем не менее, неплохо укомплектована: мультифункциональный руль (как у Camry и Corolla), круиз-контроль, кондиционер, электропривод зеркал, бортовой компьютер с цветным дисплеем, датчик света, мультимедиа с сенсорным экраном, камера заднего вида и несколько портов USB.

Под капотом у такой версии – 1,5-литровый атмосферник на 109 сил с чугунным блоком, чей ресурс при аккуратном обслуживании может достигать 350-400 тыс. км. Работает двигатель в паре с вариатором, привод – полный.

Для понимания: пятиместный универсал Lada Largus с мотором на 90 сил сегодня стоит минимум 1 587 000 рублей, а топ-версия со 106-сильным двигателем обойдется уже в 1 842 000 рублей. То есть Toyota Probox оказывается заметно дешевле даже с учетом доставки.

Другая владивостокская компания оценила поставку аналога уже в 1 660 000 рублей. Если заказывать в Хабаровске, цена подскакивает до 1 750 000, а в Южно-Сахалинске и вовсе просят 1 760 000 рублей. Правда, интересно, что единственный гибридный экземпляр за 1 700 000 рублей тоже можно привезти во Владивосток. Гибридная установка появилась у модели еще в 2018 году – это связка из 74-сильного бензинового мотора и электродвигателя, выдающих суммарно около 100 л. с. Правда, привод в этом случае будет только передним.

Рекомендуем Назван способ солидно сэкономить на ремонте авто

Судя по объявлениям, из наличия сейчас продаются как минимум две машины – одна в Находке за 1 680 000 рублей, другая в Хабаровске за 1 850 000 рублей. Обе переднеприводные и в базе: простой руль без кнопок, тканевые сиденья, экран попроще. Причем находкинский экземпляр стоит на штампованных стальных дисках, а хабаровский – уже на литых.

Двигатель у обоих один и тот же – тот самый 1,5-литровый 109-сильный атмосферник, работающий в паре с вариатором. Стоит отметить, что четырехступенчатый автомат или пятиступенчатая механика на таких автомобилях встречались только до 2014 года.