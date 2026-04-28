Сколько реально денег вы теряете на своей машине каждый месяц? Цифры удивят
28 апреля
Сколько реально денег вы теряете на своей машине каждый месяц? Цифры удивят
Расходы на владение машиной за 2 млн рублей...
Руссо-Балтъ С55
28 апреля
Стало известно, сколько будет стоить кроссовер возрожденной отечественной марки
Базовая версия кроссовера Руссо-Балтъ С55 будет...
Этот «бессмертный» универсал из Японии обойдется дешевле Лады
28 апреля
Этот «бессмертный» универсал из Японии обойдется дешевле Лады
В России начались продажи универсалов Toyota...

Этот «бессмертный» универсал из Японии обойдется дешевле Лады

В России начались продажи универсалов Toyota Probox по цене от 1,2 млн рублей

На российском авторынке появился новый бюджетный вариант – универсал Toyota Probox, который по факту является легким коммерческим фургоном. Машины уже предлагают компании с Дальнего Востока и Сахалина – их можно купить как из наличия, так и под заказ. Минимальная цена вопроса – 1 200 000 рублей.

Что нам заливают в двигатели — рейд по сервисам

В Японии и на востоке России этот автомобиль уже успел получить прозвище «бессмертный», и неспроста. Конструкция и дизайн не меняются десятилетиями; машина славится своей выносливостью и напрочь лишена маркетингового «лоска» в пользу откровенной практичности. К слову, в стандартной комплектации багажник Toyota Probox вмещает 400 литров, а если сложить задний ряд, объем увеличивается более чем втрое – до 1420 литров.

За 1 200 000 рублей во Владивостоке предлагают привезти новинку под заказ. Речь идет о праворульной версии с тканевым салоном, которая, тем не менее, неплохо укомплектована: мультифункциональный руль (как у Camry и Corolla), круиз-контроль, кондиционер, электропривод зеркал, бортовой компьютер с цветным дисплеем, датчик света, мультимедиа с сенсорным экраном, камера заднего вида и несколько портов USB.

Toyota Probox
Toyota Probox

Под капотом у такой версии – 1,5-литровый атмосферник на 109 сил с чугунным блоком, чей ресурс при аккуратном обслуживании может достигать 350-400 тыс. км. Работает двигатель в паре с вариатором, привод – полный.

Уступает тот, у кого дешевле машина... А как по ПДД?

Для понимания: пятиместный универсал Lada Largus с мотором на 90 сил сегодня стоит минимум 1 587 000 рублей, а топ-версия со 106-сильным двигателем обойдется уже в 1 842 000 рублей. То есть Toyota Probox оказывается заметно дешевле даже с учетом доставки.

Другая владивостокская компания оценила поставку аналога уже в 1 660 000 рублей. Если заказывать в Хабаровске, цена подскакивает до 1 750 000, а в Южно-Сахалинске и вовсе просят 1 760 000 рублей. Правда, интересно, что единственный гибридный экземпляр за 1 700 000 рублей тоже можно привезти во Владивосток. Гибридная установка появилась у модели еще в 2018 году – это связка из 74-сильного бензинового мотора и электродвигателя, выдающих суммарно около 100 л. с. Правда, привод в этом случае будет только передним.

Назван способ солидно сэкономить на ремонте авто

Судя по объявлениям, из наличия сейчас продаются как минимум две машины – одна в Находке за 1 680 000 рублей, другая в Хабаровске за 1 850 000 рублей. Обе переднеприводные и в базе: простой руль без кнопок, тканевые сиденья, экран попроще. Причем находкинский экземпляр стоит на штампованных стальных дисках, а хабаровский – уже на литых.

Двигатель у обоих один и тот же – тот самый 1,5-литровый 109-сильный атмосферник, работающий в паре с вариатором. Стоит отметить, что четырехступенчатый автомат или пятиступенчатая механика на таких автомобилях встречались только до 2014 года.

Ушакова Ирина
Фото:Toyota
28.04.2026 
Фото:Toyota
