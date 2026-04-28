Стало известно, сколько будет стоить кроссовер возрожденной отечественной марки

Компания Руссо-Балтъ раскрыла детали о новом внедорожнике С55 – цена и характеристики уже известны. За базовую версию просят 8 млн рублей, причём эта стоимость фиксирована на апрель 2026-го.

По словам представителей марки, официальный тест-драйв новинки намечен на конец лета 2026 года. А вот предзаказ на С55 можно оформить уже сейчас – правда, машину доставят только в 2027-м.

Под капотом модификации поместились два электромотора, которые в сумме выдают 550 лошадиных сил. Привод – полный, а вот кузов сделали из нержавеющей стали. Полная масса автомобиля – 3490 кг, что позволяет обходиться водительскими правами категории B. Кстати, для тех, кому этого мало, опционально доступна версия с четырьмя электродвигателями мощностью уже 1000 л.с. Помимо этого, за доплату можно заказать пневмоподвеску, заднюю поворотную ось, четырёхместный салон и гибридную установку.

Базовая комплектация довольно богатая. В неё входят панорамная крыша и двойные боковые стёкла. Колёса – 20-дюймовые кованые диски, обутые в резину диаметром 880 мм. Салон пятиместный, сиденья кожаные, причём с вентиляцией и подогревом. Из электроники – светодиодная оптика, 15-дюймовый сенсорный дисплей, четыре камеры кругового обзора и датчики давления в шинах. Также установили музыкальную систему с восемью динамиками и сабвуфером. Всё это можно контролировать через смартфон.

Источник:  Motor
Лежнин Роман
Фото:Руссо-Балтъ
28.04.2026 
