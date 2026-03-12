Обновленный бестселлер Джили и конкуренты из Азии: за какой кроссовер не жаль отдать 5 миллионов
Несколько лет подряд Geely Monjaro занимает лидирующие места по продажам в России – в прошлом году этот недешевый кроссовер оказался на седьмом месте в абсолюте! А в некоторые месяцы он даже попадал в пятерку лучших.
В начале 2026 года начались продажи модернизированной версии Monjaro – ее назвали Flagship SE (дорестайлинговые модификации пока тоже продаются). Цена такой машины – 4,9 млн рублей. Это плюс-минус на прежнем уровне.
Прайс на Changan Uni-K подрос по сравнению с прошлым годом на 100 тысяч – в топ-версии он предлагается за 4,83 млн рублей.
А вот для KGM новые утильсбор и НДС повлекли более серьезное подорожание. Если летом Torres в богатом исполнении предлагался за 4,4 млн рублей, то теперь – за 5,43 млн. Однако!
| Geely Monjaro
Дебютировал почти шесть лет назад под именем Xingyue L, но для нас подобрали более подходящее имя. Делит платформу с моделью Atlas. Производство – КНР.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый
2.0 л (238 л. с.) от 4 549 990 ₽
| Changan Uni-K
Мировую премьеру справили в 2020 году, а пару лет спустя кроссовер добрался до России. Выпускают в Китае.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый
2.0 л (226 л. с.) от 4 209 900 ₽
| KGM Torres
Дебютировал в 2022 году – под маркой SsangYong. Построен на общей платформе с более компактными кроссоверами бренда – Tivoli и Korando. Сделан в Южной Корее.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый
1.5 л (163 л. с.) от 4 210 000 ₽
Тест на снегу
Накануне теста прошли рекордные снегопады: снега стало выше колена. Но все три кроссовера снабжены не только полным приводом, но и классическими автоматами, которые устойчивее к высоким нагрузкам, чем привычные по «китайцам» роботы. У всех есть и возможность блокировать межосевую муфту – тоже редкость для машин этого сегмента.
И в целом все справились. В обычных режимах все три машины стреноживала система стабилизации, что приводило к потере темпа и последующей остановке. Когда ее отключали – ехалось веселее, с вылетающими из-под колес фонтанами снега. А уж когда заблокировали муфты – стало совсем хорошо.
Кстати, полуторасантиметровое преимущество Торреса в клиренсе в мягком снегу особой роли не играло. А вот более слабый мотор сказывался – приходилось сильнее подгазовывать, чтобы не потерять темп.
А еще у KGM как будто отсутствуют имитации межколесных блокировок. Участки, где колеса вывешиваются, на нем можно преодолеть только ходом.
Тест на асфальте
И на асфальте полуторалитровый 163‑сильный турбомотор не позволяет Торресу активничать – на разгон до сотни требуется 11 с. Так себе результат.
От Uni-K ожидаешь, что его 226 турбо-«лошадей» помчат так, что Torres окажется далеко позади. На деле этого не происходит. Масса за две тонны и степенные настройки автомата сглаживают темперамент – быстрее 9,8 с набрать 100 км/ч не удалось.
Monjaro мощнее на несущественные 12 «лошадок», однако по разгонной динамике это совсем другой уровень. Реакции на акселератор шустрее, переключения восьмиступенчатого – тоже. В результате сотня покоряется за достойные 7,9 с.
При этом средний расход топлива сопоставим с Торресом – в районе 10,5–11 л/100 км. В тех же условиях движения Uni-K выпивал на литр больше.
Продолжение – на следующей странице