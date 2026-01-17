10 500 км с модным китайским кроссовером: зимы боится?
Хотя внешне Changan Uni-K – автомобиль подтянутый и не лишенный спортивных черт, поначалу ловишь себя на мысли, что это большая и весьма тяжелая машина. Габариты оборачиваются фантастическим простором на задних местах, да и над передними седоками неожиданно много «воздуха». Но каждая парковка неминуемо напоминает, что Uni-K как минимум неожиданно широк: почти два метра.
А риск поцарапать широко расставленные «двадцать первые» колеса вынуждает особенно часто пользоваться камерами кругового обзора. Благо включаются они огромной кнопкой под правой рукой, причем на любой скорости.
При снаряженной массе полноприводного Uni-K в две тонны немудрено, что разгон «в пол» оказывается немногим более растянутым, чем ожидаешь от 226‑сильного мотора 2.0 турбо. Зато к управлению тягой, в отличие от китайских роботов и вариаторов, вопросов нет – покладистый 8‑ступенчатый автомат радует внятной работой.
Интересный вопрос – как «упитанность» Чангана (да и тяжелые колеса с шинами 265/45 R21) скажется на ресурсе деталей ходовой части? Некоторые владельцы пишут, что меняли передние шаровые опоры и сайлентблоки задних кулаков задолго до 100 тысяч км, а у других машина без проблем отбегала и больше. Статистики пока мало, и здесь важно разделять официально проданные автомобили и поставленные по параллельному импорту, кое-в‑чем отличающиеся и по конструкции, и по комплектации.
Changan Uni-K для России: к зиме готов?
«Российский» Uni-K, в частности, имеет почти полный набор обогревов – кроме руля. Правда, передние кресла могли бы набирать температуру побыстрее, особенно на фоне того, что климат-контроль при холодном прогреве тоже начинает давать тепло поздновато.
Алгоритм включения обогрева лобового стекла я пока не раскусил. Отдельной кнопки нет, инструкция считает, что он включается с обдувом на стекло, но видно, что и при активации обогрева заднего стекла переднее греется.
Еще из плюсов – наличие штатного дистанционного запуска. В «официальной» медиасистеме – минимум косяков с русификацией и в целом логичное управление, однако время от времени «уходит» установка часов, а выставить их вручную невозможно: всё через спутники.
Как едет Changan Uni-K?
На ходу Uni-K подчеркнуто комфортен. У него приятная плавность хода, если не считать редких взбрыкиваний тяжелых колес. И отличный акустический комфорт – разве что непрогретый мотор громковат.
Управляемость – без ненужной резкости, внятная и вменяемая. Хотя и тут есть вопросы к огромным колесам: применение шин шириной 265 мм оборачивается в колеях уводами с прямой.
Стихия Uni-K – дальние поездки на достаточно высоких скоростях. Только надо заехать к дилеру и отключить штатное предупреждение колокольчиком и лампочкой о превышении скорости 120 км/ч (бесит на платных дорогах с ограничением «130»). Что я и сделал при смене шин на зимние.
Кстати, дилеры рекомендуют следить за уровнем антифриза: на ранних машинах были случаи, когда рамка вентилятора протирала радиатор. Сейчас конструкция изменена – во всяком случае, на «официальных» Uni-K.
А еще советуют использовать только 95‑й бензин, хотя официально допустим и 92‑й. Говорят, были проблемы с мотором JL486ZQ5 – хотя у него чугунный блок, цепной привод ГРМ и с 2020 года вылечены «детские болезни».
Извините, но нет: при среднем расходе по чекам под 13 л/100 км каждый рубль цены бензина имеет значение. И это – расход при езде на две трети за городом! Пока было сухо, я даже проехал около 1000 км в режиме трансмиссии 2WD, но ощутимого эффекта не добился.
Вывод
За исключением этих нюансов Changan Uni-K радует редким сочетанием модернового дизайна с высоким комфортом и массой приятных решений, отличающих его от сонма китайских кроссоверов. Это и динамики в подголовнике водительского кресла, и встроенный видеорегистратор, и многое другое.
Changan Uni-K, 2.0T (226 л. с.), А8
- Изготовитель – Changan Automobile Group, Китай
- Год выпуска – 2024
- В эксплуатации «За рулем» – с октября 2025 года
- Пробег на момент отчета – 10 500 км
Расходы на содержание (8000–10 500 км)*
- Из них на бензин (АИ-92, средний расход 12,59 л/100 км) – 19 136 руб.
- Отключение предупреждения на 120 км/ч – 000 руб.
- Общие расходы – 21 136 руб.
- Стоимость 1 км пробега – 8,45 руб.
* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
