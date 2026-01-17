10 500 км с модным китайским кроссовером: зимы боится?

Названы плюсы и минусы кроссовера Changan Uni-K

Хотя внешне Changan Uni-K – автомобиль подтянутый и не лишенный спортивных черт, поначалу ловишь себя на мысли, что это большая и весьма тяжелая машина. Габариты оборачиваются фантастическим простором на задних местах, да и над передними седоками неожиданно много «воздуха». Но каждая парковка неминуемо напоминает, что Uni-K как минимум неожиданно широк: почти два метра.

А риск поцарапать широко расставленные «двадцать первые» колеса вынуждает особенно часто пользоваться камерами кругового обзора. Благо включаются они огромной кнопкой под правой рукой, причем на любой скорости.

При снаряженной массе полноприводного Uni-K в две тонны немудрено, что разгон «в пол» оказывается немногим более растянутым, чем ожидаешь от 226‑сильного мотора 2.0 турбо. Зато к управлению тягой, в отличие от китайских роботов и вариаторов, вопросов нет – покладистый 8‑ступенчатый автомат радует внятной работой.

Интересный вопрос – как «упитанность» Чангана (да и тяжелые колеса с шинами 265/45 R21) скажется на ресурсе деталей ходовой части? Некоторые владельцы пишут, что меняли передние шаровые опоры и сайлентблоки задних кулаков задолго до 100 тысяч км, а у других машина без проблем отбегала и больше. Статистики пока мало, и здесь важно разделять официально проданные автомобили и поставленные по параллельному импорту, кое-в‑чем отличающиеся и по конструкции, и по комплектации.

Changan Uni-K для России: к зиме готов?

Первые морозы не испугали выдвижные ручки: даже когда лед попадает внутрь, всё работает. Больше смущает, что если машина стоит с работающим двигателем, когда касаешься сенсора, чтобы выдвинуть ручки, раздаются три громких «бипа».

«Российский» Uni-K, в частности, имеет почти полный набор обогревов – кроме руля. Правда, передние кресла могли бы набирать температуру побыстрее, особенно на фоне того, что климат-контроль при холодном прогреве тоже начинает давать тепло поздновато.

Алгоритм включения обогрева лобового стекла я пока не раскусил. Отдельной кнопки нет, инструкция считает, что он включается с обдувом на стекло, но видно, что и при активации обогрева заднего стекла переднее греется.

К двухэтажной архитектуре передней панели привыкать не требуется: удобно! «Квадратный» руль – едва ли не единственная серьезная претензия к эргономике. И от комфортных кресел хочется большей поддержки плечей и регулировки подголовника.

Еще из плюсов – наличие штатного дистанционного запуска. В «официальной» медиасистеме – минимум косяков с русификацией и в целом логичное управление, однако время от времени «уходит» установка часов, а выставить их вручную невозможно: всё через спутники.

Как едет Changan Uni-K?

На ходу Uni-K подчеркнуто комфортен. У него приятная плавность хода, если не считать редких взбрыкиваний тяжелых колес. И отличный акустический комфорт – разве что непрогретый мотор громковат.

Пока не привык к потоковой камере заднего вида, включающейся кнопкой на руле. Тем более что дисплей частично перекрывается экраном медиасистемы, а в дождь картинка теряет четкость.

Управляемость – без ненужной резкости, внятная и вменяемая. Хотя и тут есть вопросы к огромным колесам: применение шин шириной 265 мм оборачивается в колеях уводами с прямой.

На мягком заднем диване – королевский простор. Однако высокая линия остекления мешает смотреть в окно ребенку, даже сидящему на бустере или в детском кресле.

Стихия Uni-K – дальние поездки на достаточно высоких скоростях. Только надо заехать к дилеру и отключить штатное предупреждение колокольчиком и лампочкой о превышении скорости 120 км/ч (бесит на платных дорогах с ограничением «130»). Что я и сделал при смене шин на зимние.

В отличие от большинства китайцев, в Uni-K можно принудительно блокировать муфту привода задних колес – на скорости до 40 км/ч. Ценно! В режиме Auto, судя по анимации на щитке приборов, после 80 км/ч кроссовер становится переднеприводным.

Кстати, дилеры рекомендуют следить за уровнем антифриза: на ранних машинах были случаи, когда рамка вентилятора протирала радиатор. Сейчас конструкция изменена – во всяком случае, на «официальных» Uni-K.

А еще советуют использовать только 95‑й бензин, хотя официально допустим и 92‑й. Говорят, были проблемы с мотором JL486ZQ5 – хотя у него чугунный блок, цепной привод ГРМ и с 2020 года вылечены «детские болезни».

Объем бачка омывателя – «ни нашим, ни вашим»: три литра. Вроде много, а целиком баклажку не залить. Крышка в открытом положении не держится.

Извините, но нет: при среднем расходе по чекам под 13 л/100 км каждый рубль цены бензина имеет значение. И это – расход при езде на две трети за городом! Пока было сухо, я даже проехал около 1000 км в режиме трансмиссии 2WD, но ощутимого эффекта не добился.

Вывод

За исключением этих нюансов Changan Uni-K радует редким сочетанием модернового дизайна с высоким комфортом и массой приятных решений, отличающих его от сонма китайских кроссоверов. Это и динамики в подголовнике водительского кресла, и встроенный видеорегистратор, и многое другое.

Changan Uni-K

Changan Uni-K, 2.0T (226 л. с.), А8

Изготовитель – Changan Automobile Group, Китай

Год выпуска – 2024

В эксплуатации «За рулем» – с октября 2025 года

Пробег на момент отчета – 10 500 км

Расходы на содержание (8000–10 500 км)*

Из них на бензин (АИ-92, средний расход 12,59 л/100 км) – 19 136 руб.

Отключение предупреждения на 120 км/ч – 000 руб.

Общие расходы – 21 136 руб.

Стоимость 1 км пробега – 8,45 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

