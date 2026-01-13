Теперь — с полным приводом: китайский кроссовер обновили для России

Первый тест-драйв полноприводного Changan CS75 Plus 2026

Эти «китайцы» обновляются чаще айфонов – так говорил герой фильма «Джентльмены» в постановке Гая Ричи. Судите сами – не прошло и трех лет с дебюта кроссовера Changan CS75 Plus, а уже настало время новой машины. Не обновленной, а совсем новой!

Со сменой поколения CS75 стал полноприводным – специально для России.

Changan CS75 Plus нового поколения: что изменилось

Именно для нас Changan поставил на CS75 Plus классические дверные ручки – в Китае машина продается с выдвижными.

Что-то знают об их надежности, благо потайные ручки ставятся на несколько моделей, продающихся у нас? Впрочем, у редакционного кросс-купе Uni-K они пока работают нормально, хоть и действительно не так удобны, как традиционные.

Подготовились к зиме и в салоне. Лобовое стекло проросло нитями обогрева, греются все сиденья и руль. Причем почти все «теплые» функции активируются физическими клавишами – хотя, разумеется, всё это продублировано на экранах.

Экранов три. Помимо приборной панели и центрального дисплея есть экран для правого переднего пассажира.

Changan CS75 Plus. Цена в России от 4 099 900 ₽

Он тут вообще, похоже, главный – как когда-то в служебных 24‑х Волгах. Мало того, что есть свой развлекательный центр – правое кресло дополнено регулировкой поясничного подпора, которой нет у водительского. Не говоря уже про функцию «нулевой гравитации», когда сиденье принимает полулежачее положение. Ради нее даже перенесли на спинку кресла верхнее крепление ремня безопасности.

Задние седоки такого внимания не удостоились. Вроде просторно, есть обогрев и свои дефлекторы, спинки по углу регулируются… но подушка стоит низко, неудобно, хотя высота салона ни в чем не ограничивает.

Как едет Changan CS75 Plus

За рулем уже через пару минут я забываю о возможной дискриминации водителя. Связка двухлитрового турбомотора Blue Core мощностью 235 л. с. и хорошо известного автомата Aisin 81‑й серии легко, с запасом разгоняет большой Changan CS75 Plus до незаконных скоростей.

По умолчанию в медиасистему зашиты Яндекс навигатор и VK-сервисы. Многие функции дублируются на пассажирском экране. Помимо двухзонного климат-контроля, есть обогрев лобового стекла, руля и всех сидений.

В зависимости от цвета меняются и материалы. При черном колере вставки на дверях и панели – из кожзама, а при светлом – из замши.

Селектор автомата – подрулевой, поэтому левый переключатель перегружен функциями.

И позволяет плавно регулировать тягу, когда под колесами не асфальт. В отличие от внутреннего рынка, где CS75 Plus только моноприводный, у нас – все ведущие, без вариантов! Во всяком случае, пока.

За подключение задних колес отвечает многодисковая муфта BorgWarner шестой генерации (читай Haldex). Некоторый крутящий момент на задних колесах присутствует уже при трогании, по умолчанию. А интенсивность его переброски зависит от выбранного режима, коих у Чангана шесть.

У передних сидений имеются вентиляция и массаж, а регулировок у пассажирского даже больше!

Они действительно меняют характер машины. В заснеженной Мурманской области я не стал мудрить и наслаждался зимним режимом.

А экономичный режим на северных дорогах оказался неуместен: в нем задняя ось не подключается ни при каких условиях. Но беда в том, что он каждый раз активируется по умолчанию после остановки двигателя. Интересно, сколько владельцев будут ездить на CS75 Plus, не подозревая, что полный привод, по сути, надо включать вручную?

На полу – достаточно заметный тоннель: ­«привет» от полного привода.

Еще один просчет CS75 – в настройке электроусилителя руля, который не всегда нагружает руки водителя естественно. Особенно в спортрежиме, где «ноль» перетянут так, будто в рулевой механизм забыли добавить смазку.

Обидная недоработка, ведь само шасси удачно. Changan споро реагирует на руль и не тушуется, когда покрытие перестает быть ровным.

НЕИЗВЕСТНЫЙ Changan CS75 Plus для китайского рынка отличается не только выезжающими ручками дверей – у него лишь передний привод, вне зависимости от двигателя. Базовый полуторалитровый турбомотор выдает 192 л. с., а мощность двухлитрового двигателя чуть меньше (233 против 235 л. с. в России). Оба мотора работают вместе с восьмиступенчатым автоматом. Changan CS75 Plus для китайского рынка

Цены Changan CS75 Plus

Новый Changan CS75 заслуженно носит приставку Plus. Минусов у него совсем немного. Особенно важно, насколько глубоко автомобиль адаптировали для России: похоже, Changan начинает догонять в этом «большую китайскую тройку» – концерны Chery, Geely и Great Wall.

И цены пока не задирает: базовый Luxe стоит 4 099 900 рублей, на 450 тысяч дешевле, чем соразмерный начальный Geely Monjaro. А топовый Tech с пакетом электронных ассистентов, экраном пассажира и прочими благами обойдется в 4 249 900 рублей – на 800 тысяч доступнее Monjaro! Хотя и это, безусловно, недешево.

Толщина краски – в среднем от 100 до 130 мкм. Оцинковка есть на всех кузовных панелях, кроме крыши.

Сбалансированный кроссовер с хорошим шасси и бодрым мотором Полный привод включается не всегда

Changan CS75 Plus

Длина / ширина / высота / база 4770 / 1910 / 1705 / 2800 мм

4770 / 1910 / 1705 / 2800 мм Объем багажника 610 / 1505 л

610 / 1505 л Максимальная скорость 215 км/ч

215 км/ч Разгон 0–100 км/ч 7,4 с

7,4 с Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1997 см³; 178 кВт / 235 л. с. при 5500 об/мин; 390 Н·м при 1900–3500 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1997 см³; 178 кВт / 235 л. с. при 5500 об/мин; 390 Н·м при 1900–3500 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95 / 58 л

АИ-95 / 58 л Трансмиссия полный привод; А8

О типичных неисправностях кроссовера Changan CS75 Plus предыдущих поколений рассказано тут.