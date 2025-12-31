Ручки в автомобилях сначала убрали, а теперь обязывают вернуть

Китай готовит стандарт для аварийного открывания дверей электромобилей

Китай вынес на обсуждение окончательный стандарт безопасности дверных ручек, гарантирующий их механическое открытие после аварии или перегрева батареи в электромобилях.

Проект от Министерства промышленности и информационных технологий устанавливает детальные технические требования и методы испытаний, ужесточая правила для всего транспорта.

Эта инициатива – ответ на резонансные случаи, когда пассажиры электромобилей оказывались заблокированы после ДТП из-за сбоя электроники.

Некоторые автопроизводители убирают традиционные дверные ручки, стремясь улучшить аэродинамику для увеличения запаса хода электромобилей, создать минималистичный дизайн, повысить удобство за счет автоматизации и усилить защиту от угона.

Согласно стандарту, теперь каждая боковая дверь должна иметь наружную ручку для открытия без инструментов, даже при полном отказе питания. Это обязательно после срабатывания подушек безопасности или перегрева батареи.

Документ регламентирует расположение и эргономику ручек для доступа в любой ситуации. Внутренние ручки должны иметь механический фикатор, быть заметными и маркированными светоотражающими символами. Также введены нормативы прочности: наружные ручки выдерживают усилия не менее 500 ньютонов, внутренние – 200.

Для автопроизводителей установлен переходный период: новые модели должны соответствовать стандарту за 13 месяцев после его принятия, а текущие — за 25.

