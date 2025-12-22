Специалисты предложили новый способ оценки опасности дорог

ВШЭ: новая методика расчета аварийности основана на реальном километраже машин

Эксперты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) представили принципиально новый подход к оценке уровня аварийности на дорогах.

В отличие от действующей практики, которая связывает число жертв ДТП с количеством машин, зарегистрированных в регионе, новая методика делает акцент на реальный пробег транспортных средств.

Как пояснили в пресс-службе университета, традиционный показатель считает погибших на 10 тысяч зарегистрированных авто, что не учитывает автомобили, перемещающиеся вне своего региона. Ученые предлагают перейти к расчету рисков на основе пройденных километров. Техническая возможность для этого уже есть: данные о движении собираются оборудованием интеллектуальных транспортных систем на крупных трассах и в ряде городов, включая Москву.

Однако тут самой сложной задачей специалисты называют оценку пробега личного транспорта, а также автомобилей малого и среднего бизнеса. В ВШЭ отмечают, что мировой опыт решения подобных задач уже накоплен, и теперь предстоит адаптировать методологию для российских условий.

Правительство РФ поручило Минтрансу, Росстату и Росавтодору совместно с НИУ ВШЭ проработать возможность учета данных о пробеге для оценки аварийности по регионам и конкретным дорогам. Это может стать основой для более адресных и эффективных мер по повышению безопасности на транспорте.

