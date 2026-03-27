Думаете, где покупать шины? Ответ эксперта

Наконечный: шины на маркетплейсах зачастую дешевле, но это не всегда выгодно

Где в 2026 году покупать летние шины? Довериться ли быстрой и доступной онлайн-покупке на маркетплейсе? Или отовариться по старинке – через специализированный центр? Где выгоднее по цене и меньше риск нарваться на товар низкого качества?

На эти вопросы для «За рулем» ответил Александр Наконечный, PR-менеджер холдинга «Кордиант».

По мнению эксперта, покупка на маркетплейсах оправдана лишь в тех случаях, если вы совершаете ее через страницы известных шинных центров.

Нужно внимательно изучить продавца, чтобы не нарваться на «ноунейма» – таковые сейчас все чаще пытаются сбывать в Сети низкопробные подделки под шины известных брендов.

Одна из новинок-2026 – шина Cordiant Run Tour из Ульяновска, она аналогична ранее выпускавшейся Firestone FS100. Ключевая фишка — топливная экономичность. Типоразмеры – 13-17"

Поэтому эксперт рекомендует покупать шины в оффлайне – в специализированных шинных центрах, которые способны предоставить специалистов, широкий спектр услуг и аксессуары, а также готовы утилизировать ваши старые шины.

А более высокая по сравнению с маркетплейсами цена может быть скомпенсирована, в частности, бесплатным шиномонтажом и однозначной гарантией – например, у шин Gislaved она составляет 1 год.