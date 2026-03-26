По городу и на трассе: тест новой летней шины для кроссоверов и легковушек

Опубликован отчет с испытаний премиальных шин Gislaved ActiveControl

Как и в случае многих «новых старых» шин российских брендов, в основе премиальных покрышек Gislaved ActiveControl лежит модель, выпускавшаяся в том числе на заводе в Ульяновске его прежним владельцем – компанией Bridgestone. Это шина Bridgestone Alenza 001, появившаяся в 2018 году.

Но в данном случае о слепом копировании речи нет. Если японский исходник позиционировался как летняя шина для кроссоверов и внедорожников, то Gislaved ActiveControl рассчитан еще и на легковушки.

Производитель даже использует термин «туринговая шина» – то есть рассчитанная и на городские условия, и на загородные поездки на высоких скоростях.

А поскольку «туринговая» шина в ассортименте компании уже есть (это Gislaved PremiumControl), решено было новой модели добавить спортивного характера, но при этом оставить нужный для дальних путешествий ресурс.

Задача для разработки непростая – ведь ресурс и удовольствие от управляемости это скорее взаимоисключающие дисциплины, и нужно найти оптимальный баланс. Поэтому у шин ActiveControl даже рисунок протектора отличается от прототипа Bridgestone, что еще раз указывает на самостоятельную разработку.

Премиальная шина Gislaved ActiveControl

Благодаря скругленной форме блоков протектора происходит увеличение удельного давления центральной беговой дорожки в процессе разгона и торможения. Наклон стенок основных канавок уменьшает поперечную деформацию блоков протектора, что положительно влияет на управляемость.

Кромки блоков скошенной формы увеличивают площадь контакта с дорожным покрытием. Сниженная деформация краев блоков протектора во время торможения благодаря их округлой форме обеспечивает плоское пятно контакта с дорогой.

Что получилось?

Продольная динамика и торможение – уверенные на любом покрытии. В том числе на мокром, где в первую очередь важна резиновая смесь верхнего слоя протектора – она тут импортная, но не китайская.

Тестовая поездка оставила уверенность и в прочности боковин – вероятно, в обмен на толику комфорта.

И – внезапно! – удивили способности шоссейных шин на легком бездорожье. Красоты в Красноярском крае и Хакасии – невероятные. Но и дороги местами тоже невероятные: представьте себе разрушенную бетонку, которую сверху покрыли асфальтом, от которого тоже остались одни лишь ямы всех калибров.

И мне, и шинам Gislaved ActiveControl, в которые обуты кроссоверы BMW X5 и Х3, было во всех смыслах жестко. Специально шины я не убивал, но избежать попадания на скорости в серьезные провалы с острыми краями до замыкания подвески на буферы сжатия всё же не удавалось. За многие сотни километров в таком режиме – ни одного пробитого колеса или грыжи.

Вывод

В Ульяновске производят 44 типоразмера шин Gislaved ActiveControl – диаметром от 16 до 20 дюймов. Цены – адекватные, лишь на несколько процентов выше, чем у покрышек Gislaved PremiumControl, которые предлагаются только в размерностях 15–17 дюймов. Можно сравнивать и с другим «новым старым» брендом: ActiveControl примерно на 15% дешевле, чем Ikon Autograph Aqua 3.

Словом, ActiveControl – хороший по балансу цены и потребительских свойств вариант летних шин для легковых автомобилей и кроссоверов.

Важные моменты, которые надо учесть при замене шин весной, перечислены тут.