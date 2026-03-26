По городу и на трассе: тест новой летней шины для кроссоверов и легковушек
Как и в случае многих «новых старых» шин российских брендов, в основе премиальных покрышек Gislaved ActiveControl лежит модель, выпускавшаяся в том числе на заводе в Ульяновске его прежним владельцем – компанией Bridgestone. Это шина Bridgestone Alenza 001, появившаяся в 2018 году.
Но в данном случае о слепом копировании речи нет. Если японский исходник позиционировался как летняя шина для кроссоверов и внедорожников, то Gislaved ActiveControl рассчитан еще и на легковушки.
Производитель даже использует термин «туринговая шина» – то есть рассчитанная и на городские условия, и на загородные поездки на высоких скоростях.
А поскольку «туринговая» шина в ассортименте компании уже есть (это Gislaved PremiumControl), решено было новой модели добавить спортивного характера, но при этом оставить нужный для дальних путешествий ресурс.
Задача для разработки непростая – ведь ресурс и удовольствие от управляемости это скорее взаимоисключающие дисциплины, и нужно найти оптимальный баланс. Поэтому у шин ActiveControl даже рисунок протектора отличается от прототипа Bridgestone, что еще раз указывает на самостоятельную разработку.
Благодаря скругленной форме блоков протектора происходит увеличение удельного давления центральной беговой дорожки в процессе разгона и торможения. Наклон стенок основных канавок уменьшает поперечную деформацию блоков протектора, что положительно влияет на управляемость.
Кромки блоков скошенной формы увеличивают площадь контакта с дорожным покрытием. Сниженная деформация краев блоков протектора во время торможения благодаря их округлой форме обеспечивает плоское пятно контакта с дорогой.
Что получилось?
Продольная динамика и торможение – уверенные на любом покрытии. В том числе на мокром, где в первую очередь важна резиновая смесь верхнего слоя протектора – она тут импортная, но не китайская.
Тестовая поездка оставила уверенность и в прочности боковин – вероятно, в обмен на толику комфорта.
И – внезапно! – удивили способности шоссейных шин на легком бездорожье. Красоты в Красноярском крае и Хакасии – невероятные. Но и дороги местами тоже невероятные: представьте себе разрушенную бетонку, которую сверху покрыли асфальтом, от которого тоже остались одни лишь ямы всех калибров.
И мне, и шинам Gislaved ActiveControl, в которые обуты кроссоверы BMW X5 и Х3, было во всех смыслах жестко. Специально шины я не убивал, но избежать попадания на скорости в серьезные провалы с острыми краями до замыкания подвески на буферы сжатия всё же не удавалось. За многие сотни километров в таком режиме – ни одного пробитого колеса или грыжи.
Вывод
В Ульяновске производят 44 типоразмера шин Gislaved ActiveControl – диаметром от 16 до 20 дюймов. Цены – адекватные, лишь на несколько процентов выше, чем у покрышек Gislaved PremiumControl, которые предлагаются только в размерностях 15–17 дюймов. Можно сравнивать и с другим «новым старым» брендом: ActiveControl примерно на 15% дешевле, чем Ikon Autograph Aqua 3.
Словом, ActiveControl – хороший по балансу цены и потребительских свойств вариант летних шин для легковых автомобилей и кроссоверов.
