8 ошибок при смене шин — в том числе опасные

«За рулем» перечислил важные моменты, которые надо учесть при замене шин весной

Ошибаться могут даже профессиональные шиномонтажники. Экспертные советы помогут избежать неприятностей.

1. Не затягивайте со сменой шин

Весной автовладельцы не спешат менять резину. Это осенью, когда выпадает первый снег, все водители торопятся в шиномонтажи, а весной очередей нет. Машина на дороге ведет себя привычно, и возникает ощущение, что можно еще поездить на зимних шинах.

Однако есть веские причины поторопиться с заменой. Протектор зимних шин сделан из мягкой резиновой смеси. За счет этого они не твердеют на морозе. Однако по этой же причине фрикционные и шипованные шины быстро изнашиваются в теплую погоду. Более того, шипованная резина теряет шипы, поскольку из-за размягчения резиновой смеси они не могут удерживаться в посадочных гнездах.

Ускорению износа шин способствует и увеличение средней скорости движения. Зимой все ездят осторожнее. Но стоит погоде улучшиться, как скорости возрастают. В результате к следующему сезону протектор шин может стереться до минимальной глубины 4 мм и даже больше.

Те, кто запаздывает с заменой шин, рискуют попасть в попутное столкновение с автомобилем, водитель которого уже сменил шины на летние. С приходом тепла тормозные свойства как шипованных, так и фрикционных зимних шин значительно хуже, чем даже у бюджетных летних моделей. И очень неприятно будет, когда тормозной путь окажется немного больше, чем следовало. Также не стоит забывать, что зимняя резина гораздо хуже реагирует на резкие маневры.

2. Анализируйте состояние шин

Как уже говорилось, летом скорость движения автомобиля выше, чем зимой, поэтому важно внимательно следить за состоянием колес. Если шины сняты с дисков, нужно проверить их на наличие скрытых дефектов, потертостей и острых предметов, торчащих из внутренней поверхности, которые с внешней стороны могут быть незаметны. Осматривая шины снаружи, оцените высоту протектора – достаточно ли его для еще одного сезона.

Проверьте, нет ли глубоких порезов и, что особенно опасно, не оголился ли металлический корд. Если стали видны металлические нити, шину придется заменить. Также удаляйте из канавок протектора мелкие камни и кусочки стекла, которые разрезают резину вплоть до корда, что приводит к попаданию внутрь влаги.

3. Какие покрышки поставить вперед, а какие – назад

После осмотра состояния покрышек нужно определить, какие шины установить на переднюю ось, а какие — на заднюю. Рекомендуется более качественные шины устанавливать спереди.

Причина в том, что справиться с разрывом переднего колеса на высокой скорости способен далеко не каждый водитель. К тому же лишь малая доля автомобилистов достигает тех скоростей, где требуется максимальная устойчивость задней оси.

Поэтому вперед стоит ставить шины получше, которые не были в ремонте, без порезов и с хорошей глубиной протектора.

Если были куплены две новые шины, то их также лучше установить на переднюю ось. И хорошо оставить их спереди на пару сезонов, чтобы износ протектора на передних и задних колесах выровнялся.

4. Не разрешайте шиномонтажнику поднимать машину за середину порога

Порой в шиномонтажах поднимают автомобиль, упирая домкрат в центральную часть порога, чтобы одновременно оторвать от земли два колеса. Если ваш автомобиль уже не новый и на порогах есть следы коррозии, такой способ подъема опасен. Предупредите специалиста, чтобы избежать замятия порога.