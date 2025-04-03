#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Платные парковки — взвесили «за» и «против»!
3 апреля
Платные парковки — взвесили «за» и «против»!
«За рулем» рассказал, почему в регионах станет...
Эксперт предупредил о рисках при покупке подержанного автомобиля
3 апреля
Эксперт предупредил о рисках при покупке подержанного автомобиля
Ананьев: важное правило безопасности при...
Продается редкая «восьмерка»-кабриолет из Канады: таких машин почти не осталось
3 апреля
Продается редкая «восьмерка»-кабриолет из Канады: таких машин почти не осталось
В Москве выставлен на продажу кабриолет ВАЗ...

8 ошибок при смене шин — в том числе опасные

«За рулем» перечислил важные моменты, которые надо учесть при замене шин весной

Ошибаться могут даже профессиональные шиномонтажники. Экспертные советы помогут избежать неприятностей.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

1. Не затягивайте со сменой шин

Весной автовладельцы не спешат менять резину. Это осенью, когда выпадает первый снег, все водители торопятся в шиномонтажи, а весной очередей нет. Машина на дороге ведет себя привычно, и возникает ощущение, что можно еще поездить на зимних шинах.

Однако есть веские причины поторопиться с заменой. Протектор зимних шин сделан из мягкой резиновой смеси. За счет этого они не твердеют на морозе. Однако по этой же причине фрикционные и шипованные шины быстро изнашиваются в теплую погоду. Более того, шипованная резина теряет шипы, поскольку из-за размягчения резиновой смеси они не могут удерживаться в посадочных гнездах.

Рекомендуем
Аккумулятор в порядке, а значок АКБ не гаснет? Вот что надо проверить

Ускорению износа шин способствует и увеличение средней скорости движения. Зимой все ездят осторожнее. Но стоит погоде улучшиться, как скорости возрастают. В результате к следующему сезону протектор шин может стереться до минимальной глубины 4 мм и даже больше.

Те, кто запаздывает с заменой шин, рискуют попасть в попутное столкновение с автомобилем, водитель которого уже сменил шины на летние. С приходом тепла тормозные свойства как шипованных, так и фрикционных зимних шин значительно хуже, чем даже у бюджетных летних моделей. И очень неприятно будет, когда тормозной путь окажется немного больше, чем следовало. Также не стоит забывать, что зимняя резина гораздо хуже реагирует на резкие маневры.

2. Анализируйте состояние шин

Рекомендуем
Citroen C4 2013 года — почем запчасти?

Как уже говорилось, летом скорость движения автомобиля выше, чем зимой, поэтому важно внимательно следить за состоянием колес. Если шины сняты с дисков, нужно проверить их на наличие скрытых дефектов, потертостей и острых предметов, торчащих из внутренней поверхности, которые с внешней стороны могут быть незаметны. Осматривая шины снаружи, оцените высоту протектора – достаточно ли его для еще одного сезона.

Проверьте, нет ли глубоких порезов и, что особенно опасно, не оголился ли металлический корд. Если стали видны металлические нити, шину придется заменить. Также удаляйте из канавок протектора мелкие камни и кусочки стекла, которые разрезают резину вплоть до корда, что приводит к попаданию внутрь влаги.

3. Какие покрышки поставить вперед, а какие – назад

После осмотра состояния покрышек нужно определить, какие шины установить на переднюю ось, а какие — на заднюю. Рекомендуется более качественные шины устанавливать спереди.

Рекомендуем
Робот и прицеп — как не навредить мотору и заодно сэкономить бензин

Причина в том, что справиться с разрывом переднего колеса на высокой скорости способен далеко не каждый водитель. К тому же лишь малая доля автомобилистов достигает тех скоростей, где требуется максимальная устойчивость задней оси.

Поэтому вперед стоит ставить шины получше, которые не были в ремонте, без порезов и с хорошей глубиной протектора.

Если были куплены две новые шины, то их также лучше установить на переднюю ось. И хорошо оставить их спереди на пару сезонов, чтобы износ протектора на передних и задних колесах выровнялся.

4. Не разрешайте шиномонтажнику поднимать машину за середину порога

Порой в шиномонтажах поднимают автомобиль, упирая домкрат в центральную часть порога, чтобы одновременно оторвать от земли два колеса. Если ваш автомобиль уже не новый и на порогах есть следы коррозии, такой способ подъема опасен. Предупредите специалиста, чтобы избежать замятия порога.

Страницы
12Следующая страница

Подпишитесь на «За рулем» в

Кацубо Игорь
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 32
03.04.2025 
Фото:из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0