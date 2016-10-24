Переобуваемся: как выбрать хороший шиномонтаж?

Правильный выбор шиномонтажа — залог собственной безопасности и долговечности ваших колес. Но как определить, профессионал перед вами или любитель-самоучка, прежде чем доверить ему свой автомобиль?

Нам предстоит выбрать место, в котором будет происходить процесс соединения покрышки с диском, а для части посетителей — перестановка колес в сборе. Шиномонтажные мастерские многочисленны, и работники в них большую часть года скучают, но вот дважды в году у них наступает «путина», а у автомобилистов — очереди, как за едой во времена перестройки.

Работы, проводимые в шинном сервисе, если не считать ремонта шин и колес в случае их повреждений, — это две процедуры: сам шиномонтаж (сборка шины и колесного диска в единый узел) и балансировка собранного колеса (совмещение его центра тяжести с осью вращения).

Оборудование для шиномонтажа Монтажный станок, балансировочный и обязательно мойка колес. Ведь правильно балансируют только чистые колеса.

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При посещении мастерской внимание в первую очередь стоит обратить на оборудование. Понятно, что неспециалист не определит по надписи на станке, хороший он или плохой, но можно оценить качество ухода за техникой. Например, если станки стоят в сыром неотапливаемом помещении или какие-то их части просто отломаны. Такой шиномонтаж лучше обходить стороной. Обязательно посмотрите, как вывешивают автомобиль для снятия колес. Все-таки очень неполезно вывешивать автомобиль, подводя домкрат только под одну точку порога и поднимать машину так, чтобы снять оба колеса. Неновый автомобиль может получить как местные деформации порога, так и общее искривление кузова. Лучше, если автомобиль вывешивают на подъемнике или уж снимают колеса по одному на домкрате. Итак, колесо снято. При отрыве покрышки от обода (преодолении хампов) особо впечатлительным автовладельцам лучше отвернуться. Шина испытывает значительные деформации, но, к счастью, обычно без необратимых последствий.

Для облегчения посадки шины на диск соприкасающиеся поверхности следует смазывать мыльным раствором. В некоторых мастерских покрышку и диск перед сборкой мажут маслом, то ли моторным, то ли отработанным. Если смажут несильно, то масло немного разъедает резину и покрышка лучше прилипает к диску. Правда, при разбортировке такого колеса может вырвать кусок резины из борта. Если же масла нанесли очень много, то получится совсем не смешная картина. При нажатии на тормоз в движении колесные диски останавливаются. А покрышки начинают вращаться относительно колесных дисков. Надо ли говорить, что такие шины долго не проживут?

Оскорбительно выглядят порой в шиномонтажных мастерских расчеты по прейскуранту. Приведу пример. Привез в шиномонтаж неновые диски и отдельно шины. Попросил заменить колесные вентили. Два движения, и вентиль заменен. Потом при расчете по прейскуранту пытались насчитать замену четырех вентилей. Но ведь в цену такой работы заложена разбортировка колеса (хотя бы частичная) и уж потом замена вентиля. А на «голых» дисках это должно стоить намного меньше. Ну я с тех пор в этот шиномонтаж ни ногой, хоть и рядом с домом расположен. Балансировка тоже момент ответственный. Можно, особо не вдаваясь в теорию, определить, добросовестно ли проведена работа. Так, на одной стороне колеса, например внешней, грузы (если их несколько) должны образовывать сплошной сегмент. Недопустимо, если они разбросаны по окружности, как звезды по южному ночному небу.

Сезонное хранение шин Сезонное хранение шин — востребованная услуга. Особенно в крупных городах, где личных гаражей остается все меньше.

Второй момент, легко выявляемый визуально, — способ затяжки колесного крепежа. Если работники мастерской используют исключительно ударный гайковерт и не проверяют затяжку колес динамометрическим ключом, то здесь, скорее всего, тоже лучше не останавливаться.

Чем грозит вам и вашему автомобилю посещение мастерской, оказывающей некачественные услуги? Плохая сборка колеса может привести к повреждению шины. В самом легком случае это вероятность выхода воздуха на стыке диска и шины, про худший и говорить не хочется. Некачественная балансировка способна привести к повышенной вибрации на высоких скоростях, износу шин и деталей подвески. Затяжка колесного крепежа, а особенно секреток, «от души» грозит сорванной резьбой, вытянутыми шпильками или болтами.

После посещения плохого шиномонтажа можно получить кучу неприятностей, связанных с непредвиденными затратами денег и времени на ремонт подвески и не только, замену преждевременно изношенных шин. Есть и более значительные риски — здоровье и жизнь, которые невозможно измерить никакими деньгами. И не надо думать, что это просто слова — лопнувшее на высокой скорости колесо может привести к крайне печальным последствиям.

Станция технического обслуживания Здесь можно заменить колеса, а можно и провести некоторые слесарные работы.

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Чтобы не скучать во время переобувки, можно заглянуть в колесные арки и проверить износ тормозных дисков и колодок, состояние рычагов, рулевых тяг и ШРУСов, если, конечно, вы понимаете, о чем речь.

И не забывайте: высокая цена, объявленная за услуги, отнюдь не гарантия высокого качества выполненных работ. Цены к тому же очень варьируются от региона, в котором предстоит посещать шиномонтаж. Даже в Подмосковье расценки ощутимо ниже, чем в столице, а в соседних областях комплект колес порой можно переобуть за деньги, которые московский автомобилист отдает за одно колесо (правда, со снятием и установкой).

Из личного опыта

В заключение расскажу, с чем еще приходилось сталкиваться лично. Как-то раз возле шиномонтажной мастерской собралось несколько автовладельцев в очереди. Старый мастер (пока ученик работает) делится опытом: «Жгутиками колесо заделать нормально невозможно, слабые они». Так получилось, что именно в этот момент автор достает из багажника машины колесо, которое пришлось чинить в дороге жгутиками.

Отремонтированное колесо Так выглядело колесо, отремонтированное в полевых условиях при помощи жгутов

Предыстория. На трамвайных путях вылетела плитка. В дождь и в темноте, в три часа ночи наскочил на нее колесом. Боковина пробита в двух местах. Запаска в подполье, а сверху в багажнике лежит такой груз, что его в одиночку и не вынешь. Хорошо, жгутики с инструментом для проталкивания были с собой. Компрессор поставил на непрерывную подкачку и давай устанавливать смоченные клеем жгутики. Первые удалось затолкать пальцами, остальные — приспособлением. Всего ушло 14 жгутиков. Загерметизировалась шина полностью и отлично накачалась. Оставшиеся несколько километров доехал без приключений и уже на другой день, поставив запаску, а приобретя покрышку, поехал к «профессионалам». Конечно, долго ездить на такой покрышке не стоит, но технологию установки жгутика в отверстие от самореза освоить очень советую.

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Фото: Алексей Ревин и «За рулем»