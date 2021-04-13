Основные процедуры при переобувании: разборка и последующая сборка шины и колесного диска, а также последующая балансировка колеса в сборе. И еще одна обязательная операция — мойка: балансировать грязное колесо бесполезно.
1. Как формируют цену?
Узнайте, сколько стоит переобувка именно вашей машины «под ключ». Если выяснится, что привлекательная сумма, указанная в прайсе, — ориентировочная, и за каждое дополнительное телодвижение типа «снять/поставить» придется платить отдельно, уезжайте. В порядочных шиномонтажах все промежуточные работы вроде «упаковки шин» выполняют бесплатно. От подозрительно дешевых мастерских лучше держаться подальше — как от АЗС с заманчиво дешевым бензином.
2. Как поднимают?
В хорошем шиномонтаже автомобиль ставят на подъемник. В плохом — домкрат подводят под порог так, чтобы снять два колеса сразу. Это испытание не всякая машина вынесет: порог может деформироваться, а кузов — искривиться. Лучше, если домкрат подводят так, чтобы снимать по одному колесу за раз. Или используют два домкрата.
3. Как сажают шины?
Чтобы облегчить посадку шины на колесный диск, желательно смазать контактирующие поверхности мыльным раствором. Некоторые «умельцы» предпочитают использовать отработку моторного (или еще какого-то) масла. Это чревато! При недостатке масла шина хорошо прилипает к колесному диску, и при очередном посещении шиномонтажа кусок резины может просто оторваться. При избытке масла шины могут начать вращаться относительно дисков: например, при резком торможении. И то, и другое опасно.
4. Как накачивают?
Собрав колесо, мастер должен накачать шину до давления, превышающего номинальное? — это обеспечит нормальную посадку шины. Затем нужно выпустить воздух и повторно накачать шину до номинала — он у каждой машины свой (данные можно посмотреть в руководстве по эксплуатации автомобиля или в информационной табличке — на центральной стойке кузова либо лючке топливного бака).
Если у вас на колесах установлены датчики давления, обратите на это внимание мастеров. И проконтролируйте, чтобы все колеса поставили на прежние места.
5. Как балансируют?
Взгляните на отбалансированное колесо в сборе. Если мастер установил несколько грузиков, то они должны располагаться рядом. А вот если они раскиданы по окружности, возможны неприятные сюрпризы. Некачественная балансировка способна привести к вибрации на высоких скоростях, а также к ускоренному износу шин и деталей подвески.
6. Как затягивают?
Работа окончена — колеса в сборе устанавливают на автомобиль. Посмотрите, используют ли мастера динамометрический ключ. Затянуть крепеж со всей силы несложно, но при этом нередко срывается резьба, а шпильки или болты теряют исходную геометрию.
Куда пристроить снятые с дисков шины?
Главное — шины без дисков нельзя складывать стопкой. Их надо располагать вертикально. А будете хранить колеса в сборе, убедитесь, что они накачаны примерно до 2,2 бара.
- Машину можно переобуть и самостоятельно. Подробная инструкция — тут.
Фото: «За рулем» и Depositphotos