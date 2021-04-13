Вникать в тонкости не придется — просто присмотритесь, как работают мастера.

Основные процедуры при переобувании: разборка и последующая сборка шины и колесного диска, а также последующая балансировка колеса в сборе. И еще одна обязательная операция — мойка: балансировать грязное колесо бесполезно.

1. Как формируют цену?

Узнайте, сколько стоит переобувка именно вашей машины «под ключ». Если выяснится, что привлекательная сумма, указанная в прайсе, — ориентировочная, и за каждое дополнительное телодвижение типа «снять/поставить» придется платить отдельно, уезжайте. В порядочных шиномонтажах все промежуточные работы вроде «упаковки шин» выполняют бесплатно. От подозрительно дешевых мастерских лучше держаться подальше — как от АЗС с заманчиво дешевым бензином.

2. Как поднимают?

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В хорошем шиномонтаже автомобиль ставят на подъемник. В плохом — домкрат подводят под порог так, чтобы снять два колеса сразу. Это испытание не всякая машина вынесет: порог может деформироваться, а кузов — искривиться. Лучше, если домкрат подводят так, чтобы снимать по одному колесу за раз. Или используют два домкрата .

3. Как сажают шины?

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Чтобы облегчить посадку шины на колесный диск, желательно смазать контактирующие поверхности мыльным раствором. Некоторые «умельцы» предпочитают использовать отработку моторного (или еще какого-то) масла. Это чревато! При недостатке масла шина хорошо прилипает к колесному диску, и при очередном посещении шиномонтажа кусок резины может просто оторваться. При избытке масла шины могут начать вращаться относительно дисков: например, при резком торможении. И то, и другое опасно.

4. Как накачивают?

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Собрав колесо, мастер должен накачать шину до давления, превышающего номинальное? — это обеспечит нормальную посадку шины. Затем нужно выпустить воздух и повторно накачать шину до номинала — он у каждой машины свой (данные можно посмотреть в руководстве по эксплуатации автомобиля или в информационной табличке — на центральной стойке кузова либо лючке топливного бака).

Если у вас на колесах установлены датчики давления, обратите на это внимание мастеров. И проконтролируйте, чтобы все колеса поставили на прежние места.

5. Как балансируют?

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Взгляните на отбалансированное колесо в сборе. Если мастер установил несколько грузиков, то они должны располагаться рядом. А вот если они раскиданы по окружности, возможны неприятные сюрпризы. Некачественная балансировка способна привести к вибрации на высоких скоростях, а также к ускоренному износу шин и деталей подвески .

6. Как затягивают?

Работа окончена — колеса в сборе устанавливают на автомобиль. Посмотрите, используют ли мастера динамометрический ключ. Затянуть крепеж со всей силы несложно, но при этом нередко срывается резьба, а шпильки или болты теряют исходную геометрию.

Куда пристроить снятые с дисков шины?

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Главное — шины без дисков нельзя складывать стопкой. Их надо располагать вертикально. А будете хранить колеса в сборе, убедитесь, что они накачаны примерно до 2,2 бара.

Машину можно переобуть и самостоятельно. Подробная инструкция — тут.

Фото: «За рулем» и Depositphotos