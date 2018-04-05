Вспомни про Ленина! Когда надо менять резину на летнюю

В народе ходит поверье, согласно которому переобуваться в зимние шины надо на День Великой Октябрьской социалистической революции, то есть 7 ноября, а переход на лето следует планировать на день рождения Ленина — то бишь 22 апреля. А если по науке?

Материалы по теме Лучшие шины, которые надо покупать в этом сезоне

Сразу же оговоримся: несмотря на действующий с 1 января 2015 года Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который запрещает эксплуатацию автомобиля с шипованными шинами в летний период (июнь, июль, август), КоАП не содержит никаких санкций для водителей, нарушающих эти требования. То есть оштрафовать вас за езду «на гвоздях» летом инспектор не вправе. Тем не менее это все же не повод ездить на зимних шинах круглый год.

Но вот вопрос — когда переобуваться? Загодя точно не стоит: топтать летними колесами мерзлый асфальт, не говоря уже о снеге и наледи, просто опасно. С другой стороны, оттягивать до июня тоже нехорошо: на чистом и прогретом асфальте зимние шины не только хуже работают, но и более интенсивно изнашиваются.

Материалы по теме Летние шины 195/65 R15 — большой тест

Как это ни банально, но переобуваться нужно по погоде. В разных регионах настоящая весна начинается в разное время: если, скажем, где-нибудь в Ейске плюсовая температура уже в марте стабильно выше нуля и днем, и ночью, то в Нижневартовске, к примеру, даже в мае порой случаются снегопады. Если же говорить о Средней полосе России, то традиционная пора сезонной смены шин приходится на вторую половину апреля: в большинстве случаев к этому времени снег сходит окончательно, а температура ночью не опускается ниже нуля, что служит верным сигналом для записи к мастеру в шиномонтаж. Так что шутка про революционные даты на деле оказывается не такой уж и шуткой: правда в ней определенно есть.

Словом, менять шины можно смело, когда среднесуточная температура поднялась выше +5°С, нет рисков ночных заморозков, а с дорожного полотна полностью сошли снег и наледь. Смена шин должна сопровождаться простыми регламентными работами, такими как проверка шин после сезонного хранения, балансировка, установка корректного давления и тому подобных процедур.