Вспомни про Ленина! Когда надо менять резину на летнюю

Но вот вопрос — когда переобуваться? Загодя точно не стоит: топтать летними колесами мерзлый асфальт, не говоря уже о снеге и наледи, просто опасно. С другой стороны, оттягивать до июня тоже нехорошо: на чистом и прогретом асфальте зимние шины не только хуже работают, но и более интенсивно изнашиваются.
Как это ни банально, но переобуваться нужно по погоде. В разных регионах настоящая весна начинается в разное время: если, скажем, где-нибудь в Ейске плюсовая температура уже в марте стабильно выше нуля и днем, и ночью, то в Нижневартовске, к примеру, даже в мае порой случаются снегопады. Если же говорить о Средней полосе России, то традиционная пора сезонной смены шин приходится на вторую половину апреля: в большинстве случаев к этому времени снег сходит окончательно, а температура ночью не опускается ниже нуля, что служит верным сигналом для записи к мастеру в шиномонтаж. Так что шутка про революционные даты на деле оказывается не такой уж и шуткой: правда в ней определенно есть.
Словом, менять шины можно смело, когда среднесуточная температура поднялась выше +5°С, нет рисков ночных заморозков, а с дорожного полотна полностью сошли снег и наледь. Смена шин должна сопровождаться простыми регламентными работами, такими как проверка шин после сезонного хранения, балансировка, установка корректного давления и тому подобных процедур.
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