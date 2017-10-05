Накачка шин азотом и еще 7 разводок на шиномонтаже

Шиномонтажная мастерская — это один из видов автосервиса, в котором до сих пор частенько встречаются нечистые на руку люди, пытающиеся надуть клиентов. Рассказываем, как не стать жертвой.

Водителю, недавно посетившему шиномонтаж, приходит СМС: «Если вы еще живы, протяните, пожалуйста, колеса с левой стороны...»



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В шиномонтаж обычно обращаются в двух случаях. Первый — когда повреждено одно из колес и требуется его ремонт или замена. Второй — плановая либо срочная замена комплекта колес из-за «внезапного наступления зимы». Весной проблема гораздо менее остра, а потому многие автолюбители, которым все недосуг, цокают шипами порой до середины лета.

Расскажу, что шиномонтажники могут делать не совсем правильно, а в чем — откровенно обмануть. Начнем с технических недоработок, а затем перейдем к финансовым махинациям.

Как не нужно домкратить автомобиль?

Вначале посмотрите, как поддомкрачивают автомобиль для снятия колес. Многие шиномонтажники, особенно в горячую пору, вывешивают автомобиль, установив домкрат под одну точку порога (как правило, ближе к передку, так как передняя часть обычно тяжелее) и поднимают весь бок машины так, чтобы снять оба колеса. У старого автомобиля при этом может помяться порог, а то и весь кузов поведет. Лучше автомобиль установить на подъемник. Или поддомкрачивать каждое колесо отдельно.

Как правильно собрать колесо?

Перед сборкой диски следует вымыть, а из протектора шины должны быть удалены камни. Иначе отбалансированными колеса будут от силы до первой лужи, где грязь смоется, или до первого «прохвата» на большой скорости, когда камешки из протектора выкинет центробежная сила.

Плохо, когда для сборки колеса «специалисты» используют отработанное моторное масло. Посадку-то масло облегчает, и размягченная резина плотно прилегает к закраине диска. Но впоследствии имеет место разъедание маслом покрышек: резина-то не маслостойкая.

Сборка шины с диском на хорошем оборудовании и с помощью правильных смазывающих составов затруднений не вызывает После сборки мастер должен накачать шину до давления, превышающего номинальное, для полной её посадки, потом выпустить воздух и повторно надуть шину до номинального давления, а в преддверии зимы — до чуть более высокого.

Балансировка колес

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Это тема, которая вызывает много споров. Кто-то балансирует шины перед каждой сезонной сменой, кто-то ездит до замены шин несколько сезонов подряд, не заморачиваясь балансировкой. Конечно, балансировка шин меняется по мере износа, но она меняется и после одного-двух резких торможений на юз, если машина не оборудована АБС. Разумный компромисс — это балансировка шин по потребности, то есть когда водитель замечает малейшие биения рулевого колеса либо вибрацию задней части автомобиля на разных скоростях.

Недоверие к необходимости балансировки возникает потому, что если отбалансировать колесо в одной мастерской, а затем привезти его в другую, то вы, скорее всего, услышите от мастера: баланс, мол, никудышный — нужно переделывать. С чем это связано? Причин несколько: начиная с погрешности станков (отсутствие периодической калибровки) и заканчивая некачественной установкой колес на стенд. Дело в том, что в большинстве случаев на автомобиле центровка происходит не по центральному отверстию, а по коническим поверхностям болтов или гаек. Центровка по центральному отверстию происходит только при использовании гаек с плоскими шайбами. Обычно это крупные внедорожники, у которых используется шесть прижимных гаек. Поэтому наиболее правильная схема — с прижимом в виде четырех или пяти пальцев, имитирующих болты или гайки.

Чем еще может навредить мастер?

Еще при завершении работ мастер обязан проверить герметичность вентиля. Делается это при помощи специального раствора, который наносится на вентиль. После этого мастер должен удалить проверочный раствор. Если этого не сделать, раствор, а с ним и сам вентиль замерзнут зимой.

На литые диски нерадивый шиномонтажник старается всеми силами установить набивные грузы, чем портит колесный диск и провоцирует его коррозию.

Разводки на деньги

Теперь рассмотрим способы отъема дополнительных денег у клиента:

Наверное, самая сильная по оригинальности идея — это разводка на накачку шин азотом. Пришла эта идея из автоспорта, но там такая технология имеет смысл — азот не поддерживает горение. Поэтому при пожаре вырвавшийся из потерявшей герметичность шины азот скорее затушит пламя, чем поддержит его. На гражданских автомобилях смысла в этом нет никакого. Ну а если клиент гуманитарий до глубины души и не сильно разбирается в технике, могут накачать такому шины обычным сжатым воздухом из компрессора, а счет предъявить на азот. В общем, не ведитесь на заправку азотом. Материалы по теме Сезонная смена шин: все, что нужно знать автовладельцам Принудительно заменить вентили, сославшись на безопасность. При этом клиент и вентили получит втридорога, и за работу по прейскуранту возьмут. На самом деле вентили могут служить приблизительно столько же, сколько и комплект покрышек. Любят шиномонтажники разводить клиентов — особенно девушек — на всякие затруднения при работе. Например, наличие датчиков давления воздуха, по их мнению, удорожает процесс: мол, чтобы не повредить! Бывает, что полежавшая на боку шина плохо садится на диск и приходится использовать спецметоды посадки: резервуар со сжатым воздухом или воспламенять в шине пропан либо бензовоздушную смесь. Шиномонтажники считают, что такие сложности должны быть дополнительно оплачены. Не ведитесь. Их задача — собрать колесо, а способ вам и знать незачем. Еще более гнусный метод обмана автолюбителей — в момент монтажа диска на балансировочный станок подложить на посадочную плоскость мелкий предмет. Диск сразу покажет ощутимое биение, а мастер тут же предложит выправить его на современном правочном станке. За дополнительную оплату, разумеется. Совет — следите за руками мастера! С клиента пытаются получить деньги за дополнительные грузы, использованные при балансировке. Видите ли, в цену обычных работ входит всего 15 граммов на колесо. Все, что больше, — по рублю за грамм. Такие мастерские надо обходить стороной. Материалы по теме Колесные диски: что нужно знать при выборе? Неожиданное удорожание услуг. Объявили цену в шиномонтаже. Сделали работу. А при оплате всплывает большая сумма. Оказывается, снятие-установка колес стоят еще отдельных денег. В горячий сезон это один из основных способов развода. Надо сразу спрашивать цену за все! В прайсе попадаются такие работы, как «снятие колпаков», «смазка шпилек/болтов», «упаковка шин» и другие. Учтите, что в нормальных мастерских все это делается бесплатно. Поэтому такими разводами обычно занимаются мастерские, у которых парадные цифры на прайсе ниже или намного ниже, чем у других в округе. А «упущенную выгоду» они компенсируют такими вот «грязными» технологиями. Как не попасться? Настороженно отнеситесь к точкам с небывало низкими расценками. Порой шиномонтажные мастерские берутся ремонтировать боковые порезы. Мое мнение однозначное: шине с боковым порезом больше 10 мм, да еще идущим поперек нитей корда (которые, как известно, располагаются по радиусам) место на перерабатывающем предприятии. Слышал мнение представителей официального мерседесовского дилера. Мол, даже после прокола протектора саморезом мы не можем гарантировать автомобилю прежней безопасности.

Порез, направленный поперек нитей корда, заделать можно, но такую шину лучше использовать только для клумбы. Такой порез вдоль нитей корда есть надежда «уврачевать».

А вот что однажды случилось лично со мной. Привез я в шиномонтаж неновые диски с вентилями и, отдельно, шины. Попросил заменить колесные вентили. Два движения — и вентиль заменен. При расчете пытались насчитать замену четырех вентилей. По прейскуранту. Но ведь в цену такой работы заложена разбортировка колеса (хотя бы частичная) и уж потом замена вентиля. А на «голых» дисках это должно стоить намного меньше. Ну, я с тех пор в этот шиномонтаж ни ногой, хоть он и рядом с домом расположен. Совет простой — сразу оговорите все работы и их стоимость.

Замена вентиля на голом диске не требует больших трудозатрат

Правка дисков

Во избежание потери прочности литые легкосплавные диски можно править только в очень небольших пределах. Шиномонтажники, особенно при отсутствии очереди из клиентов, порой готовы взяться за сильно поврежденные диски. Но ездить-то вам. На мой взгляд, поломка диска опаснее, чем даже мгновенный разрыв шины.

Такой диск — только в утиль. Помимо деформации еще и разрыв металла. Восстановлению не подлежит. Прокатка диска на специализированном станке. Так происходит правка диска с местной деформацией.

Общая рекомендация — обговаривать все детали до начала работ, внимательно следить за исполнителями и, если работа понравится, добавить немного чаевых. Ну а дамам лучше приезжать в брендовые шиномонтажи, дорожащие своей репутацией. Не исключено, что там будет дороже, зато обойдется без откровенных «мелких пакостей».

Услуги выездного шиномонтажа порой приходятся очень кстати, но кроме чеков за работу лучше сохранить и контактные данные, а то и претензии некому будет предъявлять.

В комментариях поделитесь, с какими проблемами сталкивались в шиномонтаже. Если вам постоянно везет и «разводок» не было, тоже расскажите — мы все захотим съездить к вашим знакомым умельцам.

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Фото: «За рулем» и depositphotos.com