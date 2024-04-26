#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Haval H9
26 апреля
Главная премьера Пекина – новый Haval H9!
Марка Haval представила новый флагманский...
Назвали цены на Duster нового поколения
26 апреля
Назвали цены на Duster нового поколения
Цены на Dacia Duster третьего поколения...
Эдриан Ньюри
26 апреля
Борьба за власть в Red Bull вынуждает конструктора Эдриана Ньюи уйти из команды
Знаменитый конструктор болидов Формулы-1 Ньюи...

e-Гелендваген в Пекине: больше подробностей

Mercedes-Benz G 580 EQ весом 3085 кг разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды

Как «За рулем» писал ранее, на автосалоне в Пекине был представлен новый электрический Гелендваген под названием Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology.

Этот автомобиль создан путем адаптации конструкции G-Class поколения W463-II для использования электротяги. В результате сохранены оригинальная лестничная рама и большая часть кузова, соответственно – и внедорожный потенциал.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Большой аккумулятор емкостью 116 кВт.ч установлен внутри рамы, под полом кузова, и надежно защищен для безопасности на бездорожье, вес защиты – около 60 кг.

Снаряженная масса электрического G-Class составляет 3085 кг, это на 600 кг больше, чем у модели с ДВС, однако разгон до 100 км/ч занимает всего 4,7 секунды.

Из нового: для комфортного передвижения по бездорожью предусмотрен режим низкой скорости, а еще доступна функция имитации звука ДВС (G-Roar).

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Два года прошло с того момента, как показали прототип электрического «Вагена», и вот теперь перед нами серийная машина. Каждое колесо теперь приводит отдельный электромотор, их суммарная мощность – 537 л.с! Бешеный крутящий момент – 1164 H.м. Батарея емкостью 116 кВт.ч обеспечивает запас хода до 470 км.

Новая Toyota Camry в Пекине: ярче, современнее, но чуть убавила в комфорте

Салон выглядит стандартно, как на бензиновой машине, двери закрываются все так же жестковато, с характерным для Гелендвагена звуком, но Гелендваген должен оставаться Гелендвагеном!

Этот автомобиль уже начинает продаваться. В Европе он стоит в пересчете на рубли от 14 до 19 млн рублей. Сколько он будет стоить у нас – даже подумать страшно.

Другие новости о новинках Пекинского автосалона можно прочитать здесь.

Видео: Кирилл Мелешкин: «За рулем»

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 3
26.04.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

+3