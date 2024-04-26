e-Гелендваген в Пекине: больше подробностей

Mercedes-Benz G 580 EQ весом 3085 кг разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды

Как «За рулем» писал ранее, на автосалоне в Пекине был представлен новый электрический Гелендваген под названием Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology.

Этот автомобиль создан путем адаптации конструкции G-Class поколения W463-II для использования электротяги. В результате сохранены оригинальная лестничная рама и большая часть кузова, соответственно – и внедорожный потенциал.

Большой аккумулятор емкостью 116 кВт.ч установлен внутри рамы, под полом кузова, и надежно защищен для безопасности на бездорожье, вес защиты – около 60 кг.

Снаряженная масса электрического G-Class составляет 3085 кг, это на 600 кг больше, чем у модели с ДВС, однако разгон до 100 км/ч занимает всего 4,7 секунды.

Из нового: для комфортного передвижения по бездорожью предусмотрен режим низкой скорости, а еще доступна функция имитации звука ДВС (G-Roar).

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Два года прошло с того момента, как показали прототип электрического «Вагена», и вот теперь перед нами серийная машина. Каждое колесо теперь приводит отдельный электромотор, их суммарная мощность – 537 л.с! Бешеный крутящий момент – 1164 H.м. Батарея емкостью 116 кВт.ч обеспечивает запас хода до 470 км.

Салон выглядит стандартно, как на бензиновой машине, двери закрываются все так же жестковато, с характерным для Гелендвагена звуком, но Гелендваген должен оставаться Гелендвагеном!

Этот автомобиль уже начинает продаваться. В Европе он стоит в пересчете на рубли от 14 до 19 млн рублей. Сколько он будет стоить у нас – даже подумать страшно.

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Видео: Кирилл Мелешкин: «За рулем»