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Первый электрический Гелендваген показали на Пекинском автосалоне

Электрический Mercedes-Benz G-класса представили на автосалоне в Китае

Производитель отказался от предполагаемого индекса EQG, поэтому новый электрический внедорожник назвали Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology. От прежней классической версии внешне электрокар отличается черной вставкой вместо решетки радиатора, которая содержит несколько прорезей и имеет светодиодную окантовку.

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Еще один большой кроссовер российской сборки: какой? Когда? Почем?

Вместо запаски на заднем бампере установлен дополнительный комплект «рюкзачка» для хранения различного оборудования. Весит автомобиль около 3-х тонн.

Силовая установка состоит из четырех электромоторов (по одному на каждое колесо) мощностью 147 л. с. и индивидуальными двухступенчатыми редукторами. Общая мощность равна 587 л. с. и 1164 Нм, это больше показателей модификации Mercedes-AMG G 63 с двигателем битурбо (585 л. с., 850 Нм). Но AMG-версия все равно быстрее в разгоне до «сотни»: 4,3 секунды против 4,7 секунды у электрокара. Максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Ранее «За рулем» рассказал, какие кроссоверы и внедорожники по цене до 2 млн стали самыми популярными в России.

Другие новости о новинках Пекинского автосалона можно прочесть здесь.

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За РулемУшакова Ирина
Фото:За РулемКадаков Максим
25.04.2024
Фото:За РулемКадаков Максим
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

+3