Эти кроссоверы и внедорожники по цене до 2 млн стали самыми популярными в России
Аналитики сервиса для покупки и продажи автомобилей «СберАвто» проанализировали сделки по покупке машин на своей платформе за первый квартал текущего года и назвали марки и модели кроссоверов и внедорожников стоимостью до 2 млн рублей, которые чаще всего покупали россияне.
По информации экспертов, в основном пользователи «СберАвто» выбирали кроссоверы с пробегом (85% от общего объема сделок по покупке автомобилей сегмента SUV). Наибольшим спросом пользовались машины 2012 и 2019 г. в.
93% клиентов купили машину в кредит, а 7% – за наличные.
Наиболее востребованы были японские бренды (28% всех приобретенных в первом квартале авто в рассматриваемой ценовой категории), а также китайские (20%) и немецкие (16%).
Самыми популярными марками стали Nissan (8%), Lada (7%) и Kia (6%). Далее следуют Toyota и BMW (по 6%). Среди моделей чаще всего покупали Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Lada 4×4, Kia Sportage и Geely Monjaro.
Ранее «За рулем» сообщал, что названы лучшие из недорогих кроссоверов за 500 тыс. рублей.
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Источник: «Автоновости дня»