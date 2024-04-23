Эти кроссоверы и внедорожники по цене до 2 млн стали самыми популярными в России

Аналитики СберАвто перечислили самые популярные в РФ кроссоверы и внедорожники

Аналитики сервиса для покупки и продажи автомобилей «СберАвто» проанализировали сделки по покупке машин на своей платформе за первый квартал текущего года и назвали марки и модели кроссоверов и внедорожников стоимостью до 2 млн рублей, которые чаще всего покупали россияне.

По информации экспертов, в основном пользователи «СберАвто» выбирали кроссоверы с пробегом (85% от общего объема сделок по покупке автомобилей сегмента SUV). Наибольшим спросом пользовались машины 2012 и 2019 г. в.

93% клиентов купили машину в кредит, а 7% – за наличные.

Наиболее востребованы были японские бренды (28% всех приобретенных в первом квартале авто в рассматриваемой ценовой категории), а также китайские (20%) и немецкие (16%).

Самыми популярными марками стали Nissan (8%), Lada (7%) и Kia (6%). Далее следуют Toyota и BMW (по 6%). Среди моделей чаще всего покупали Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Lada 4×4, Kia Sportage и Geely Monjaro.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы лучшие из недорогих кроссоверов за 500 тыс. рублей.

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Источник: «Автоновости дня»