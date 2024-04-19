Надежные и недорогие: эти пять кроссоверов за 500 тысяч рублей признали лучшими

Эксперт Желобов: Из кроссоверов за 500 тыс. рублей лучшие Niva, Duster и RAV4

Глава департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов рассказал, какие достойные кроссоверы и внедорожники можно купить на российском авторынке при ограниченном бюджете в 500 тыс. рублей.

Что касается машин за такую сумму, то следует понимать, что их возраст однозначно будет превышать 10 лет, а иногда и 15-20 лет. Кроссоверы практичнее остальных классов автомобилей, поэтому всегда остаются популярными, отметил специалист.

По его словам, в пятерку лучших можно включить внедорожник Chevrolet Niva, ее основное преимущество – недорогое обслуживание. Renault Duster популярен благодаря неприхотливому двигателю объемом 1,6 литра.

Также в пятерку лучших специалист включил Kia Sportage, поскольку давно подтверждена надежность продукции этого корейского автобренда. Преимуществом Hyundai Santa Fe являются комфорт и оснащение. Toyota RAV4 часто покупают за счет популярности и оптимального размера.

При этом каждый автомобиль и его состояние индивидуальны, многое зависит от условий эксплуатации, отметил эксперт.

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Источник: «Российская газета»