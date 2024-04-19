#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тела погибших зажало в смятой легковушке: страшное ДТП под Саратовом
19 апреля
Тела погибших зажало в смятой легковушке: страшное ДТП под Саратовом
В Саратовской области 4 человека погибли в ДТП...
Soueast DX7
19 апреля
В России появится еще один китайский бренд — продажи стартуют летом
На авторынке России летом начнутся продажи...
Lixiang L6
19 апреля
Конкурент Geely Monjaro и Jaecoo J8: новый премиальный «китаец» появился в РФ
В РФ состоялся запуск продаж нового кроссовера...

Надежные и недорогие: эти пять кроссоверов за 500 тысяч рублей признали лучшими

Эксперт Желобов: Из кроссоверов за 500 тыс. рублей лучшие Niva, Duster и RAV4

Глава департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов рассказал, какие достойные кроссоверы и внедорожники можно купить на российском авторынке при ограниченном бюджете в 500 тыс. рублей.

Что касается машин за такую сумму, то следует понимать, что их возраст однозначно будет превышать 10 лет, а иногда и 15-20 лет. Кроссоверы практичнее остальных классов автомобилей, поэтому всегда остаются популярными, отметил специалист.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

177 сил, 7 мест и цена ниже рынка – новый кроссовер российской сборки

По его словам, в пятерку лучших можно включить внедорожник Chevrolet Niva, ее основное преимущество – недорогое обслуживание. Renault Duster популярен благодаря неприхотливому двигателю объемом 1,6 литра.

Также в пятерку лучших специалист включил Kia Sportage, поскольку давно подтверждена надежность продукции этого корейского автобренда. Преимуществом Hyundai Santa Fe являются комфорт и оснащение. Toyota RAV4 часто покупают за счет популярности и оптимального размера.

При этом каждый автомобиль и его состояние индивидуальны, многое зависит от условий эксплуатации, отметил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезут новые Audi, BMW и Geely, названы модели и цены.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
19.04.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0