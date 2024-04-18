В Россию привезут новые Audi, BMW и Geely: модели и цены
В РФ ужесточились правила ввоза машин по параллельному импорту, поэтому ввозимые авто значительно подорожали. Но тем не менее автомобили везут в страну.
Летом у продавцов появится в продаже Geometry E от Geely, но машин привезут немного. Цена пока не раскрывается – в КНР такие модели стоят от 90 тыс. юаней (1,2 млн рублей по текущему курсу). Дилер привезет также седан Galaxy E8. В Китае его цена стартует от 175 800 юаней (2,3 млн руб.)
Подмосковные дилеры привезли Audi Q5 L. В России модель будет стоить около 8 млн рублей. Цена на модель выросла из-за ужесточения правил импорта машин в РФ.
Весной россияне смогут купить удлиненную версию BMW X1. Приблизительная цена на машины в России будет чуть выше 7 млн рублей.
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Источник: Autonews