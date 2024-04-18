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В Россию привезут новые Audi, BMW и Geely: модели и цены

Дилеры раскрыли российские цены на новые параллельные Audi Q5, BMW X1 и Geely

В РФ ужесточились правила ввоза машин по параллельному импорту, поэтому ввозимые авто значительно подорожали. Но тем не менее автомобили везут в страну.

Летом у продавцов появится в продаже Geometry E от Geely, но машин привезут немного. Цена пока не раскрывается – в КНР такие модели стоят от 90 тыс. юаней (1,2 млн рублей по текущему курсу). Дилер привезет также седан Galaxy E8. В Китае его цена стартует от 175 800 юаней (2,3 млн руб.)

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Подмосковные дилеры привезли Audi Q5 L. В России модель будет стоить около 8 млн рублей. Цена на модель выросла из-за ужесточения правил импорта машин в РФ.

Весной россияне смогут купить удлиненную версию BMW X1. Приблизительная цена на машины в России будет чуть выше 7 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что состоялся дебют нового седана Volkswagen Passat Pro.

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Источник: Autonews

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
18.04.2024
Фото:Depositphotos
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