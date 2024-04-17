2 литра, 220 л.с.: этот знакомый «немец» полностью обновился

В Китае состоялся дебют нового седана Volkswagen Passat Pro

Китайский Минпром опубликовал снимки совершенно нового Volkswagen Passat Pro. Появились и некоторые технические подробности.

Седан Passat нового поколения получит приставку Pro и будет максимально близок к европейскому универсалу, в отличие от модели прошлого поколения, созданной для китайского рынка по отдельным лекалам.

Передняя часть автомобилей почти ничем не отличается, но задняя – напротив: появились оконца в задних стойках крыши, крышка багажника, в отличие от европейского Skoda Superb нового поколения, открывается как у седана – без стекла.

Европейский Passat универсал и китайский Passat Pro разные и по габаритам. Традиционно для китайского рынка была увеличена колесная база – до 2871 мм (+30 мм). Длина машины равна 5006 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1489 мм. Passat Pro оснащен бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 литра мощностью 160 и 220 л.с.

Официальная премьера автомобиля состоится в третьем квартале, на рынок он выйдет до конца года. Цена на прошлый Пассат начинается от 182 тысяч юаней (2 354 000 рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, что проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене ниже «китайцев».

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Источник: ITHome