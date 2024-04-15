Этот проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене ниже «китайцев»

В РФ поступил в продажу новый кроссовер Skoda Karoq по цене от 3,2 млн рублей

Кроссовер Skoda Karoq, который до весны 2022 года производили на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде, вернулся на рынок РФ. Официального возвращения не было, но частные поставки этих автомобилей в Россию продолжаются, а цены на них на одном из популярных сайтов объявлений сейчас начинаются от 3 200 000 рублей.

Skoda Karoq

За эту сумму новый Skoda Karoq китайской сборки продает частник из Москвы. Цена включает утильсбор и ЭПТС. Машина 2023 г. в., имеет кожаный салон с кожаный мультифункциональный руль, цифровую приборную панель, мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль, панорамную крышу и прочие опции.

Интерьер Skoda Karoq

Для сравнения, китайские кроссоверы, которые ввозят в РФ официально, порой стоят дороже. Так, близкая по габаритам Omoda C5 в топовой комплектации Supreme 2023 г.в. продается за 3 309 900 рублей, а цены на Haval F7 без дисконта составляют 3 349 000 рублей.

При этом уточняется, что в других городах РФ новые Skoda Karoq стоят дороже. Так, машина в такой же богатой комплектации продается в Ижевске за 3 230 000 рублей, а в Воронеже она стоит от 3 350 000 до 3 550 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что Alfa Romeo презентовала компактный кроссовер Milano.

Источник: «Автоновости дня»