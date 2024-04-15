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Этот проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене ниже «китайцев»

В РФ поступил в продажу новый кроссовер Skoda Karoq по цене от 3,2 млн рублей

Кроссовер Skoda Karoq, который до весны 2022 года производили на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде, вернулся на рынок РФ. Официального возвращения не было, но частные поставки этих автомобилей в Россию продолжаются, а цены на них на одном из популярных сайтов объявлений сейчас начинаются от 3 200 000 рублей.

Skoda Karoq
Skoda Karoq

За эту сумму новый Skoda Karoq китайской сборки продает частник из Москвы. Цена включает утильсбор и ЭПТС. Машина 2023 г. в., имеет кожаный салон с кожаный мультифункциональный руль, цифровую приборную панель, мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль, панорамную крышу и прочие опции.

Интерьер Skoda Karoq
Интерьер Skoda Karoq

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Аналог Skoda Karoq от Volkswagen теперь можно купить в автосалонах

Для сравнения, китайские кроссоверы, которые ввозят в РФ официально, порой стоят дороже. Так, близкая по габаритам Omoda C5 в топовой комплектации Supreme 2023 г.в. продается за 3 309 900 рублей, а цены на Haval F7 без дисконта составляют 3 349 000 рублей.

При этом уточняется, что в других городах РФ новые Skoda Karoq стоят дороже. Так, машина в такой же богатой комплектации продается в Ижевске за 3 230 000 рублей, а в Воронеже она стоит от 3 350 000 до 3 550 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что Alfa Romeo презентовала компактный кроссовер Milano.

Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 3
15.04.2024
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Karoq (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Karoq  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).

Недостатки:

Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.

Комментарий:

В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.

+6