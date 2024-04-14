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Яркий, мощный, компактный: легендарный итальянский бренд представил новинку

Alfa Romeo презентовала компактный кроссовер Milano

На днях прошла премьера нового итальянского кроссовера Alfa Romeo Milano. Автомобиль демонстрирует новый стиль оформления Alfa, одновременно предлагая гибридные и электрические силовые агрегаты в сегменте компактных автомобилей в ЕС.

Alfa Romeo Milano
Alfa Romeo Milano

Новинка демонстрирует свежий дизайн легендарного итальянского бренда. Предлагается как гибридная, так и полностью электрическая модификации.

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Возвращение легенды: итальянский производитель презентовал новый кроссовер

Короткие свесы спереди и сзади, широкие крылья и высокая кузовная линия придают автомобилю мускулистый вид. Электрические версии кроссовера получат скромную решетку радиатора с вырезанным на ней культовым логотипом компании.

18-дюймовые колеса входят в стандартную комплектацию, а в комплектациях Performance доступны 20-дюймовые.

Alfa Romeo Milano
Alfa Romeo Milano

Базовый гибрид с трехцилиндровым 1.2 турбодвигателем мощностью 136 л. с. имеет передний привод. В качестве альтернативы производитель предлагает полноприводную версию Milano Q4 с отдельным электродвигателем мощностью 41 л. с. на задней оси. Коробка передач роботизированная.

Также планируется выпуск еще двух электрических модификаций мощностью 156 и 240 л. с. При этом у второй версии предусмотрена спортивная подвеска, четырехпоршневые тормозные механизмы и 20-дюймовые колеса.

Старт продаж новинки запланирован на сентябрь 2024 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Алматы прошел запуск производства минивэнов Hyundai Custo.

Источник: Alfa Romeo

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Alfa Romeo
Количество просмотров 1
14.04.2024
Фото:Alfa Romeo
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