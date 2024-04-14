Яркий, мощный, компактный: легендарный итальянский бренд представил новинку
На днях прошла премьера нового итальянского кроссовера Alfa Romeo Milano. Автомобиль демонстрирует новый стиль оформления Alfa, одновременно предлагая гибридные и электрические силовые агрегаты в сегменте компактных автомобилей в ЕС.
Новинка демонстрирует свежий дизайн легендарного итальянского бренда. Предлагается как гибридная, так и полностью электрическая модификации.
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Короткие свесы спереди и сзади, широкие крылья и высокая кузовная линия придают автомобилю мускулистый вид. Электрические версии кроссовера получат скромную решетку радиатора с вырезанным на ней культовым логотипом компании.
18-дюймовые колеса входят в стандартную комплектацию, а в комплектациях Performance доступны 20-дюймовые.
Базовый гибрид с трехцилиндровым 1.2 турбодвигателем мощностью 136 л. с. имеет передний привод. В качестве альтернативы производитель предлагает полноприводную версию Milano Q4 с отдельным электродвигателем мощностью 41 л. с. на задней оси. Коробка передач роботизированная.
Также планируется выпуск еще двух электрических модификаций мощностью 156 и 240 л. с. При этом у второй версии предусмотрена спортивная подвеска, четырехпоршневые тормозные механизмы и 20-дюймовые колеса.
Старт продаж новинки запланирован на сентябрь 2024 года.
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Источник: Alfa Romeo