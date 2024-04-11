Этот надежный и недорогой аналог Kia Carnival начнут собирать в Казахстане

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В Алматы прошел запуск производства минивэнов Hyundai Custo

В Алматы начнут производить минивэн Hyundai Custo. Автомобиль назвали в честь знаменитого французского исследователя Жака-Ива Кусто. Известно, что машину создавали для китайского рынка. По своим габаритам и характеристикам она соответствует популярному в России Kia Carnival.

У Hyundai Custo трехрядный салон с двумя раздельными креслами на втором ряду и трехместным диваном на третьем, у машины сдвижные двери, ее длина составляет 4,95 метра.

Hyundai Custo
Hyundai Custo
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Уточняется, что в Казахстане будут собирать одну модификацию минивэна — переднеприводную, с 1,5-литровым турбомотором мощностью 170 л.с и классической 8-ступенчатой АКП.

В Казахстане сертифицировали модель Custo для местного рынка под названиями Custin и Custo. У машины уже есть Одобрение типа транспортного средства и она должна выйти на рынок. Машинокомплекты для сборки будет поставлять совместная компания Beijing Hyundai.

В КНР такой автомобиль стоит 170 тысяч юаней (2,188 млн рублей по текущему курсу).

Hyundai Custo
Hyundai Custo

Ранее «За рулем» сообщал, что эксперты провели анализ и перечислили плюсы и минусы функции Auto Hold.

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Источник: Quto.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Hyundai
11.04.2024
Фото:Hyundai
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