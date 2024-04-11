Всё о функции Auto Hold: ее достоинства и недостатки

Эксперты провели анализ и перечислили плюсы и минусы функции Auto Hold

Электронный ручной тормоз становится все более массовым явлением. Вместе с ним популярность набирает и функция Auto Hold. Auto Hold считается дополнительной функцией стояночного тормоза, удерживающей автомобиль от скатывания благодаря автоматической постановке на ручник.

Когда машина начинает движение, блокировка самостоятельно отключается. Все это работает с помощью штатного стояночного тормоза, электропривода и специальных программных настроек блока управления.

Auto Hold многие автовладельцы считают удобной и беспроблемной опцией. Но она имеет и минусы, среди которых можно отметить более интенсивное сокращение ресурса задних тормозных колодок.

Пусть и на очень короткое время, но машина все же «борется» с двигателем задними тормозами до того, как бортовая электроника просигнализирует о разблокировке.

На практике работу этой системы многие автомобилисты даже не замечают, пояснили эксперты.

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Источник: Autonews