Всё о функции Auto Hold: ее достоинства и недостатки
Электронный ручной тормоз становится все более массовым явлением. Вместе с ним популярность набирает и функция Auto Hold. Auto Hold считается дополнительной функцией стояночного тормоза, удерживающей автомобиль от скатывания благодаря автоматической постановке на ручник.
Когда машина начинает движение, блокировка самостоятельно отключается. Все это работает с помощью штатного стояночного тормоза, электропривода и специальных программных настроек блока управления.
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Auto Hold многие автовладельцы считают удобной и беспроблемной опцией. Но она имеет и минусы, среди которых можно отметить более интенсивное сокращение ресурса задних тормозных колодок.
Пусть и на очень короткое время, но машина все же «борется» с двигателем задними тормозами до того, как бортовая электроника просигнализирует о разблокировке.
На практике работу этой системы многие автомобилисты даже не замечают, пояснили эксперты.
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Источник: Autonews