Сколько сейчас стоят самые дешевые иномарки в России

Autonews провел анализ и перечислил самые доступные новые иномарки в РФ

Весной текущего года в России дилеры и автопроизводители изменили цены на новые автомобили. Autonews.ru изучил официальные прайсы автокомпаний и сравнил их с реальной ценой машин в дилерских центрах.

На основе этих данных был сформирован перечень самых доступных иномарок на авторынке РФ. В список вошли некоторые китайские бренды.

Седан Changan Alsvin остается самой доступной иномаркой в РФ. На официальном сайте производителя цена машины начинается от 1 750 000 руб. Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 107 л. с. и 145 Н·м крутящего момента. Правда, в московском дилерском центре эту модель в начальной комплектации продают уже за 1 820 000 рублей. При этом покупатель может сэкономить, оформив кредит и трейд-ин.

По данным издания, одним из самых доступных иностранных кроссоверов в России стал китайский Livan X3 Pro. Это перелицованный Geely Vision X3, стоимость авто стартует от 1 879 900 рублей. Автомобиль оснащен атмосферным мотором объемом 1,5 литра с отдачей 103 л. с. и 142 Н·м крутящего момента.

Другим доступным кроссовером стал Chery Tiggo 4, обновленная версия которого стоит от 2 120 000 рублей. При этом на автомобиль действует прямая скидка от автопроизводителя в размере 350 000 руб. Таким образом, покупка машины обойдется в 1 770 000 руб.

Изменений в технической части модели не произошло. Базовая комплектация включает 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 113 л. с. и МКП.

В издании отметили, что также можно сэкономить при оформлении кредита или сдаче своего автомобиля в трейд-ин. Некоторые модели доступны только в базовой комплектации, заключили в издании.

Ранее «За рулем» сообщал, что перекачанные шины помогут сэкономить на бензине, но минусов больше.

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Источник: Autonews.ru