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Перекачанные шины помогут сэкономить на бензине, но минусов больше

Эксперт «За рулем»: стоит ли перекачивать шины ради экономии топлива

Цены на топливо остаются постоянной проблемой для водителей. Некоторые «экономные» автовладельцы часто перекачивают шины, поскольку это снижает расход бензина ― можно сэкономить примерно 0,5 л/100 км, отмечает в своей статье эксперт «За рулем». Но часто не учитываются серьезные минусы этого метода экономии.

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При движении по неровностям перекачанная резина меньше поглощает толчки, которые становятся ощутимы на кузове. За счет высокого давления снижается площадь пятна сцепления покрышки с дорогой, что ухудшает управляемость автомобилем. Перекачанную покрышку легче повредить стеклом, щебнем, камнями.

По словам специалиста, повышать давление в шинах нужно только если предстоит перевозка тяжелого груза. Тогда будет обеспечен равномерный износ протектора и минимальный риск пробоя об обод диска.

Ранее «За рулем» сообщал, как шиномонтажники губят колеса при «переобувке».

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Сергей Петров/NEWS.ru/TACС
Количество просмотров 1
08.04.2024
Фото:Сергей Петров/NEWS.ru/TACС
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