Перекачанные шины помогут сэкономить на бензине, но минусов больше

Эксперт «За рулем»: стоит ли перекачивать шины ради экономии топлива

Цены на топливо остаются постоянной проблемой для водителей. Некоторые «экономные» автовладельцы часто перекачивают шины, поскольку это снижает расход бензина ― можно сэкономить примерно 0,5 л/100 км, отмечает в своей статье эксперт «За рулем». Но часто не учитываются серьезные минусы этого метода экономии.

При движении по неровностям перекачанная резина меньше поглощает толчки, которые становятся ощутимы на кузове. За счет высокого давления снижается площадь пятна сцепления покрышки с дорогой, что ухудшает управляемость автомобилем. Перекачанную покрышку легче повредить стеклом, щебнем, камнями.

По словам специалиста, повышать давление в шинах нужно только если предстоит перевозка тяжелого груза. Тогда будет обеспечен равномерный износ протектора и минимальный риск пробоя об обод диска.

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