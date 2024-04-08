Перекачанные шины помогут сэкономить на бензине, но минусов больше
Цены на топливо остаются постоянной проблемой для водителей. Некоторые «экономные» автовладельцы часто перекачивают шины, поскольку это снижает расход бензина ― можно сэкономить примерно 0,5 л/100 км, отмечает в своей статье эксперт «За рулем». Но часто не учитываются серьезные минусы этого метода экономии.
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При движении по неровностям перекачанная резина меньше поглощает толчки, которые становятся ощутимы на кузове. За счет высокого давления снижается площадь пятна сцепления покрышки с дорогой, что ухудшает управляемость автомобилем. Перекачанную покрышку легче повредить стеклом, щебнем, камнями.
По словам специалиста, повышать давление в шинах нужно только если предстоит перевозка тяжелого груза. Тогда будет обеспечен равномерный износ протектора и минимальный риск пробоя об обод диска.
Ранее «За рулем» сообщал, как шиномонтажники губят колеса при «переобувке».
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