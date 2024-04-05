Так шиномонтажники губят колеса при «переобувке»: четыре грубые ошибки

Автоэксперт Родионов назвал 4 ошибки шиномонтажников, которые губят резину

Иногда шиномонтажники допускают грубые ошибки, которые могут серьезно повлиять на долговечность покрышек, а также на безопасность машины на дороге, сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Он отметил, что нередко на сервисах снимают шины и не маркируют колеса (переднее правое и т.д.), что является ошибкой. Такая маркировка позволяет производить ротацию при сезонном шиномонтаже и продлевать срок службы шин, добиваясь ее равномерного износа. Самый часто встречающийся вариант ротации колес – задние ставятся на место передних, пояснил специалист.

Он заметил, что большинство современных шин имеют направленный рисунок протектора. То есть они должны быть установлены так, чтобы колесо крутилось в определенную сторону. Бывают еще и несимметричные покрышки, где протектор поделен на две части: одна половина для сухого покрытия, другая – для сцепления с мокрой дорогой. Если не соблюдать правила установки таких шин, то все их характеристики падают, страдает управляемость.

Также специалист пояснил, что при монтаже шины на диск требуется обработка резины специальной пастой, содержащей герметик, поэтому исключается вероятность пропускания воздуха. Но бывает, что автослесари экономят и вместо пасты используют мыло или старое масло. При этом не только появляется риск негерметичности, но и вариант «прикипания» шины к диску.

Еще одной грубой ошибкой является неправильная затяжка болтов – не крест-накрест, а друг за другом. Из-за этого может нарушиться центровка колеса, увеличиваются риски возникновения биения, что приводит к повышенному износу протектора шины, рассказал эксперт.

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Источник: «Газета.Ru»