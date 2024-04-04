Какие шины подорожали в России больше всего

НАПИ: летние премиальные шины выросли в цене в России на 42,5% за год

Средняя стоимость новых летних премиальных шин для легковых машин с марта 2023 года по март 2024 года увеличилась на 42,5%, информирует Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

Так, если в марте 2023 года средняя цена одной летней премиальной покрышки составляла 20,7 тыс. рублей, то к марту текущего года она поднялась до 29,5 тыс. рублей.

На втором месте по росту цен находятся всесезонные покрышки (+41,2%), средняя цена одной такой шины составила 30,8 тыс. рублей. Зимние шины стали дороже на 36,2% (25 тыс. рублей в марте 2024 года).

Ранее «За рулем» сообщал, когда менять масло в МКП и автомате.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Telegram-канал НАПИ