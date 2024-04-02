#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Когда менять масло в МКПП и «автомате»
2 апреля
Когда менять масло в МКПП и «автомате»
Эксперты «За рулем»: масло в коробках передач...
Если не хотите попасть на штраф и лишиться прав — срочно снимите эту деталь с авто
2 апреля
Если не хотите попасть на штраф и лишиться прав — срочно снимите эту деталь с авто
В ГИБДД объяснили, почему нужно избавиться от...
Новые автомобили этой китайской марки оснастят навигацией от «Яндекса»
2 апреля
Новые автомобили этой китайской марки оснастят навигацией от «Яндекса»
Китайские машины Chery получат российскую...

Когда менять масло в МКПП и «автомате»

Эксперты «За рулем»: масло в коробках передач нужно менять раз в 60 000 км

Эксперты самого авторитетного автомобильного издания в России «За рулем» провели опрос среди автопроизводителей в плане их рекомендации по замене масла в механических и автоматических коробках передач, а также в редукторах.

При этом специалисты отметили, что коробки работают в более сложных условиях, чем моторы, прогреваясь только от сил трения в них и хуже охлаждаясь в жару. Также в коробки проникают пыль и влага.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Кроссоверы с АКП не дороже 1,2 млн – 6 лучших вариантов

Так, согласно рекомендации компании Brilliance, менять масло в МКПП новой машины нужно через год или при пробеге 10 000 км, а затем каждые 30 000–40 000 км или раз в 3–4 года, уменьшая временной промежуток вдвое при тяжелых условиях эксплуатации, а в автоматической — каждые 60 000 км или раз в 6 лет.

Эксперты при этом рекомендуют менять масло в коробках передач и редукторах минимум раз в 60 000 километров.

Рекомендации для владельцев автомобилей других марок смотрите в полной версии статьи «За рулем».

Ранее сообщалось, что «За рулем» испытал пикап Changan Hunter Plus с мощным бензиновым турбомотором.

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik
02.04.2024
Фото:freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0