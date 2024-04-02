Когда менять масло в МКПП и «автомате»

Эксперты «За рулем»: масло в коробках передач нужно менять раз в 60 000 км

Эксперты самого авторитетного автомобильного издания в России «За рулем» провели опрос среди автопроизводителей в плане их рекомендации по замене масла в механических и автоматических коробках передач, а также в редукторах.

При этом специалисты отметили, что коробки работают в более сложных условиях, чем моторы, прогреваясь только от сил трения в них и хуже охлаждаясь в жару. Также в коробки проникают пыль и влага.

Так, согласно рекомендации компании Brilliance, менять масло в МКПП новой машины нужно через год или при пробеге 10 000 км, а затем каждые 30 000–40 000 км или раз в 3–4 года, уменьшая временной промежуток вдвое при тяжелых условиях эксплуатации, а в автоматической — каждые 60 000 км или раз в 6 лет.

Эксперты при этом рекомендуют менять масло в коробках передач и редукторах минимум раз в 60 000 километров.

Рекомендации для владельцев автомобилей других марок смотрите в полной версии статьи «За рулем».

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