Когда надо менять масло в коробке: список моделей

Эксперты «За рулем» задали автокомпаниям один вопрос: с какой периодичностью следует заменять рабочую жидкость в элементах трансмиссии машин вашей марки? Спойлер: ответы не всегда совпадают даже в рамках одного концерна. Но есть общие рекомендации, выработанные практикой.

А зачем его менять?

Автовладельцев обычно интересует частота замена масла в двигателе. Когда пришла пора обновлять масло (и нужно ли вообще) в агрегатах и узлах трансмиссии, многие и не подозревают.

А ведь двигатель работает в более тепличных условиях, чем трансмиссия. Мотор прогревается за счет внутреннего сгорания, а трансмиссия — только от сил трения, возникающих в шестернях, подшипниках и фрикционах. Тем самым трансмиссия дольше работает не в оптимальном температурном режиме, что, безусловно, снижает ресурс масла. Кроме того, она и чаще перегревается: в жару под нагрузкой температура рабочей жидкости в автоматах и вариаторах превышает температуру двигателя на 15–20 ˚С. А перегрев тоже ускоряет деградацию жидкости.

Любые детали, контактирующие друг с другом, изнашиваются. Элементы трансмиссий — не исключение. Продукты износа оседают в масле, и избавиться от них можно, только регулярно меняя масло.

Например, в редукторах продукты износа, в основном, стальные. В механических коробках добавляются частицы изношенных синхронизаторов (латунь, бронза, композиты). В автоматах и вариаторах присутствуют дополнительно продукты износа фрикционов. И не забываем о пыли, попадающей в агрегаты через сапуны, которые при циклах нагрев/охлаждение потихоньку засасывают внутрь грязный воздух. А при преодолении глубоких луж и бродов через них может попасть в картер агрегата вода. Понятно, что магниты в картере ничего, кроме стальных частиц, не задерживают.

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Кроме того, в паре с современными трансмиссиями работают турбодвигатели, которые выдают высокий крутящий момент и создают дополнительную нагрузку на трансмиссию. Тем важее выяснить, нуждается ли современная трансмиссия в замене рабочих жидкостей?

Мы задали представителям автомобильных компаний простой вопрос: какую периодичность замены рабочих жидкостей во всех элементах трансмиссии (коробки, вариаторы, роботы, раздатки, редукторы) вы рекомендуете для автомобилей вашей компании? Как ни странно, единого мнения производители не выразили. Более того, даже рекомендации для разных марок одного концерна могут заметно отличаться.

Brilliance

Для механических коробок и роботов фирма рекомендует первую замену масла уже через 10 000 км (или через год). Далее — в зависимости от модели: каждые 30 000–40 000 км (или раз в 3–4 года). При тяжелых условиях эксплуатации срок может сокращаться до 20 000 км (или двух лет).

Для автоматических коробок в обычных условиях эксплуатации замена рекомендуется раз в 60 000 км или каждые 6 лет. При тяжелых условиях эксплуатации — каждые 40 000 км или раз в 4 года.

Changan

При нормальных условиях эксплуатации замена трансмиссионных жидкостей и масла в раздатке рекомендуется каждые 60 000 км или раз в 3 года. При тяжелых условиях жидкость в роботизированных коробках передач с двойным сцеп­лением нужно менять каждые 40 000 км.

Hyundai

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Жидкость в механической коробке рекомендуется заменять каждые 120 000 км, а в автоматической — каждые 90 000 км. Масло в раздаточной коробке и заднем дифференциале у полноприводных моделей надо менять раз в 120 000 км.

Kia

Для примера возьмем две наиболее популярные модели — Rio и Sportage. У них замена масла в механической коробке передач не предусмотрена, а жидкость в автомате надо обновлять раз в 90 000 км. При наличии полного привода масло в переднем и заднем редукторах меняется раз в 105 000 км.

Renault

Рабочие жидкости, используемые в трансмиссии, рассчитаны на весь срок службы, их замена (обновление) предусмотрена лишь при ремонте агрегата. Применяемые типы и требуемые стандарты технических жидкостей прописаны в ремонтной документации.

Skoda

В механических и автоматических коробках, угловом редукторе и редукторе заднего моста масло рассчитано на весь срок службы агрегатов. Замена жидкости в роботизированных коробках DSG и муфте полного привода пятого поколения — каждые 60 000 км.

Toyota

Рассмотрим Camry и RAV4. В автоматической коробке передач седана жидкость следует проверять раз в 40 000 км и при необходимости заменять. Жидкость в автомате кроссовера также проверяется раз в 40 000 км и при необходимости меняется. А вот масло в переднем и заднем редукторах RAV4 заменяется каждые 40 000 км, а проверяется (и может быть при необходимости заменено) раз в 20 000 км.

VAZ

В переднеприводных автомобилях, независимо от типа коробки, периодичность замены масла или трансмиссионной жидкости составляет 180 000 км.

В Ладе 4×4 периодичность замены рабочей жидкости в механической коробке, раздатке и в редукторах передней и задней осей — каждые 40 000 км. В Ниве — каждые 45 000 км. При этом в обоих полноприводных автомобилях замена жидкостей первой заливки необходима при пробеге в 2000–3000 км.

VW

Для легковых автомобилей установлена следующая периодичность замены трансмиссионных жидкостей. В роботах с двумя сцеплениями DQ250 и DQ500 — через каждые 60 000 км, у DQ381 — через каждые 120 000 км, в муфте Haldex — каждые три года.

В классическом автомате (например, у моделей Polo и Jetta) проверка и при необходимости замена жидкости производится раз в 60 000 км. Ревизия (при необходимости — замена) в механической коробке ­передач — в два раза чаще.

«Тяжелые» — это какие?

Автопроизводители указывают, что срок службы рабочих жидкостей зависит от условий эксплуатации автомобиля. Перечисляем основные факторы, сокращающие их ресурс.

Частые поездки на короткие расстояния

Езда по неровным, пыльным, грязным, грунтовым, гравийным дорогам

Эксплуатация при низких температурах

Эксплуатация автомобиля в условиях повышенной запыленности

Поездки в дорожных пробках и заторах

Езда по горным дорогам, а также на затяжных подъемах и спусках

Буксировка прицепа, перевозка кемпера или использование багажника на крыше

Использование автомобиля в качестве такси, коммерческого автомобиля или при буксировке транспортного средства

Движение с высокими скоростями (свыше 140 км/ч)

Эксплуатация автомобиля в условиях частых пусков и остановок

Что смазываем?

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В переднеприводном автомобиле в смазке нуждается только коробка передач. В механическую заливают трансмиссионное масло, а в автоматическую, вариатор или робота — жидкости, которые не только смазывают детали, но и участвуют в передаче крутящего момента и приводят исполнительные механизмы.

В заднеприводном автомобиле к коробке передач добавляется задний мост с гипоидной парой. Ну а больше всего агрегатов и узлов, в которых надо заливать масло, в полноприводных трансмиссиях: угловые редукторы, раздаточные коробки, муфты подключения осей или распределения крутящего момента.

Передача, масла и жидкости

Слово «трансмиссия» произошло от латинского transmissio — «пересылка», «передача». Трансмиссия автомобиля служит для передачи крутящего момента от двигателя на колеса, позволяя изменять величину момента и направление вращения.

Исторически смазывающую субстанцию для коробок передач и ведущих мостов называли маслами. Но с приходом автоматических коробок передач в англоязычных странах появилось понятие ATF (Automatic Transmission Fluid) — жидкость для автоматических трансмиссий.

Мнение экспертов «За рулем»

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Нам понравилась позиция китайской фирмы Brilliance, рекомендующей первую замену через 10 000 км пробега. Обкатка агрегатов — это нормальное явление, и отработавшее масло с продуктами износа лучше слить и залить свежее.

А последующие замены, на наш взгляд, нужно делать хотя бы каждые 60 000 км пробега. Столь продолжительные интервалы, как, например, 180 000 км для вазовских моделей, - перебор. Неужели на Ладах такие хорошие коробки и прецизионно нарезанные шестерни? Не хочется же думать, будто намек на то, ­что они столько не протянут.

Все, что нужно знать о замене рабочей жидкости в АКП, — тут.

Продлить срок службы узлов и агрегатов автомобиля можно при помощи специальных присадок. Лучше всего себя зарекомендовали продукты от SUPROTEC и VALENA.

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