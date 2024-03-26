226 л.с., автомат, полный привод, цена от 3,4 млн — китайцы снова удивили
Американские пикапы с исполинскими бензиновыми моторами были и остаются в России экзотикой. В традициях марок из Азии и Европы делать грузовички дизельными, мы к таким и привыкли.
Но вот рынок резко поменялся, и китайские бренды предлагают нам пикапы с бензиновыми турбомоторами. В их компании Changan Hunter Plus стоит особняком: это самый мощный пикап из поставляемых официально!
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Динамика и расход
Турбо-«четверка» JL486ZQ5 на пикапе та же, что ставится на большие кроссоверы Changan Uni-K и CS95. С двух литров сняли 226 сил и 390 Н·м. Ближайший конкурент – тоже новичок нашего рынка JAC T8 Pro, у которого 204 «лошади», но только 320 Н·м. И он имеет только механическую коробку, а Changan оснащен породистым 8‑ступенчатым автоматом ZF.
Вырисовывается образ пикапа для городского жителя, который к дизелю непривычен, переключать передачи вручную не готов, а в динамике не хочет уступать легковушкам. Что ж, и такая концепция имеет право на жизнь.
Пуляет пикап на зависть большинству кроссоверов. Шипы и мокрый асфальт не позволили провести замеры, а производитель данных о динамике не дает. Я бы поставил на то, что из 9 секунд до сотни машина выезжает.
Перебор? С тонной в кузове так уже не покажется. Вдобавок настройки акселератора и коробки совсем не «нервные». Хотите побольше остроты – включайте спортрежим. А в обычной эксплуатации за глаза хватает и экономичного.
Сколько же он «жрет»? Результат удивил: на трассе Чангану хватало 10 л/100 км. Смешанный режим с городским движением и долгими простоями на холостых во время съемки подняли аппетит до 11,2 л. А вкладка маршрутного компьютера с долгосрочным расходом уверяла, что за 1000 км при средней скорости 27 км/ч расход составил 12,3 л на сотню.
Сколько увезет?
Рама у Чангана есть, в этом он верен классике пикапостроения. Задний мост подвешен не на рессорах, а на пружинах. Ход настолько мягкий, что машина воспринимается обычным внедорожником. При проезде неровностей – никаких «козлений» или гуляний кормы влево‑вправо.
По полной кузов мы не нагружали, однако 300-400 кг осанку и повадки Хантеру не испортили. Если он и тонну везет с такой же невозмутимостью – браво! Хотя лучше будет не увлекаться: сложилось ощущение, что тормоза сделаны без запаса.
И полный привод здесь нетипичный. Вместо классической схемы part-time применили муфту для подключения передних колес. В результате появился режим Auto, в котором можно ездить на любом покрытии с любой скоростью. При необходимости тяга на вторую пару колес будет подаваться как на обычном кроссовере.
Сохранен подобающий пикапу набор: понижайка, принудительная блокировка заднего дифференциала. А вот блокировка «центра» отдана на откуп электронике, водитель на это никак не влияет. Всё, чем он может обозначить машине сложные условия, – это включить режим движения для снега. Я попробовал. Тяги у мотора с избытком, и Hunter легко пробивает колею в режиме автоматического полного привода. Пока идешь ходом или по сухому снегу – никаких проблем.
Но вот погода ушла на плюсовую температуру, и в вязком мокром снегу темп снизился. Здесь Changan удивил: при трогании и движении внатяг дрожит всем кузовом. От былой невозмутимости не осталось и следа, да и запашок от трансмиссии пошел достаточно быстро. Хотя пикап не засел, упрямо полз вперед, и в полном приводе всё работало исправно.
Руль крутить приходится много, а диаметр разворота показался великоват даже по меркам пикапов. Выключенная система стабилизации сама обратно не включается.
Зато шумоизоляция отличная: шипованные шины почти не слышно.
Косяки? Есть
Нашлось место и досадным мелочам. На новенькой машине щетки стеклоочистителя чистили так, будто им уже года четыре.
При нормальном ближнем свете слабоват дальний. Противотуманки сделаны для галочки: света от них нет. То, что они стараются подсветить повороты при вращении руля, вообще не замечаешь.
Цифровая приборка и экран медиасистемы отражаются в лобовом стекле – им бы не помешал козырек.
Центральный замок срабатывает и на задний борт, но индикации его открытия нет. А она нужна, потому что у меня за неделю теста борт почему-то открывался в движении дважды. Хорошо, что ничего не потерял.
Changan Hunter Plus привлекает механической начинкой: мощный и не слишком прожорливый двигатель, автомат именитой фирмы, доступный на любом покрытии полный привод. Мягкий и тихий ход. За такое, наверно, можно простить некоторые недочеты.
Цена – 3,43 млн рублей за машину в достаточно щедрой комплектации. Однако разумно доплатить 50 тысяч и получить другие передние сиденья: таким положены боковые подушки безопасности, обогрев и электроприводы регулировок.
Changan Hunter Plus
- Длина / ширина / высота / база 5350 / 1980 / 1875 / 3180 мм
- Количество мест 5
- Внутренние длина / ширина грузовой платформы 1600 / 1595 мм
- Снаряженная / полная масса 2060 / 2880 кг
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1988 см³; 166 кВт / 226 л. с. при 5500 об/мин; 390 Н·м при 1900–3300 об/мин
- Максимальная скорость 190 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑92 / 80 л
- Трансмиссия полный привод; A8
КИТАЙСКИЙ ВАРИАНТ
Впервые Hunter Plus я увидел минувшей осенью в Китае, куда летал по приглашению компании Changan. Тамошний вариант удивил даже не красным интерьером, хотя такой колер с пикапом никак не вяжется. На домашнем рынке предлагается «экстремальная» версия Pro Edition. Штатно установлены лебедка, шноркель, внедорожные шины и расширенная защита днища. Хром благоразумно заменен на некрашеный пластик.
Вдобавок в Китае для Хантера разработана серия туристических аксессуаров. Среди них есть даже раскладная палатка на крышу и выдвижная походная кухня, модуль которой монтируется в кузов. Но вряд ли в России спрос на Hunter Plus достигнет таких объемов, что китайцы расширят гамму туристической версией.
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