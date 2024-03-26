226 л.с., автомат, полный привод, цена от 3,4 млн — китайцы снова удивили

«За рулем» испытал пикап Changan Hunter Plus с мощным бензиновым турбомотором

Американские пикапы с исполинскими бензиновыми моторами были и остаются в России экзотикой. В традициях марок из Азии и Европы делать грузовички дизельными, мы к таким и привыкли.

Но вот рынок резко поменялся, и китайские бренды предлагают нам пикапы с бензиновыми турбомоторами. В их компании Changan Hunter Plus стоит особняком: это самый мощный пикап из поставляемых официально!

Динамика и расход

Турбо-«четверка» JL486ZQ5 на пикапе та же, что ставится на большие кроссоверы Changan Uni-K и CS95. С двух литров сняли 226 сил и 390 Н·м. Ближайший конкурент – тоже новичок нашего рынка JAC T8 Pro, у которого 204 «лошади», но только 320 Н·м. И он имеет только механическую коробку, а Changan оснащен породистым 8‑ступенчатым автоматом ZF.

Вырисовывается образ пикапа для городского жителя, который к дизелю непривычен, переключать передачи вручную не готов, а в динамике не хочет уступать легковушкам. Что ж, и такая концепция имеет право на жизнь.

Этот же турбодвигатель 2.0 ставится на кроссоверы Changan Uni-K и CS95, у которых основной привод передний.

Пуляет пикап на зависть большинству кроссоверов. Шипы и мокрый асфальт не позволили провести замеры, а производитель данных о динамике не дает. Я бы поставил на то, что из 9 секунд до сотни машина выезжает.

Перебор? С тонной в кузове так уже не покажется. Вдобавок настройки акселератора и коробки совсем не «нервные». Хотите побольше остроты – включайте спортрежим. А в обычной эксплуатации за глаза хватает и экономичного.

Сколько же он «жрет»? Результат удивил: на трассе Чангану хватало 10 л/100 км. Смешанный режим с городским движением и долгими простоями на холостых во время съемки подняли аппетит до 11,2 л. А вкладка маршрутного компьютера с долгосрочным расходом уверяла, что за 1000 км при средней скорости 27 км/ч расход составил 12,3 л на сотню.

Сколько увезет?

Рама у Чангана есть, в этом он верен классике пикапостроения. Задний мост подвешен не на рессорах, а на пружинах. Ход настолько мягкий, что машина воспринимается обычным внедорожником. При проезде неровностей – никаких «козлений» или гуляний кормы влево‑вправо.

Размерам дверных ручек позавидует полноразмерный американский пикап.

По полной кузов мы не нагружали, однако 300-400 кг осанку и повадки Хантеру не испортили. Если он и тонну везет с такой же невозмутимостью – браво! Хотя лучше будет не увлекаться: сложилось ощущение, что тормоза сделаны без запаса.

И полный привод здесь нетипичный. Вместо классической схемы part-time применили муфту для подключения передних колес. В результате появился режим Auto, в котором можно ездить на любом покрытии с любой скоростью. При необходимости тяга на вторую пару колес будет подаваться как на обычном кроссовере.

Кузов с завода «облит» защитным составом, есть запирающаяся шторка-жалюзи. На штатную дугу тратиться не стали. Задний борт – с амортизатором: при открывании его можно смело «бросать».

Сохранен подобающий пикапу набор: понижайка, принудительная блокировка заднего дифференциала. А вот блокировка «центра» отдана на откуп электронике, водитель на это никак не влияет. Всё, чем он может обозначить машине сложные условия, – это включить режим движения для снега. Я попробовал. Тяги у мотора с избытком, и Hunter легко пробивает колею в режиме автоматического полного привода. Пока идешь ходом или по сухому снегу – никаких проблем.

Но вот погода ушла на плюсовую температуру, и в вязком мокром снегу темп снизился. Здесь Changan удивил: при трогании и движении внатяг дрожит всем кузовом. От былой невозмутимости не осталось и следа, да и запашок от трансмиссии пошел достаточно быстро. Хотя пикап не засел, упрямо полз вперед, и в полном приводе всё работало исправно.

Снизу Hunter производит впечатление крепкой машины. Опасно выступающих частей не видно. Задний мост – на пружиннах.

Руль крутить приходится много, а диаметр разворота показался великоват даже по меркам пикапов. Выключенная система стабилизации сама обратно не включается.

Зато шумоизоляция отличная: шипованные шины почти не слышно.

Косяки? Есть

Нашлось место и досадным мелочам. На новенькой машине щетки стеклоочистителя чистили так, будто им уже года четыре.

При нормальном ближнем свете слабоват дальний. Противотуманки сделаны для галочки: света от них нет. То, что они стараются подсветить повороты при вращении руля, вообще не замечаешь.

Виртуальная приборка незатейлива и хорошо читается. Есть индикаторы всех внедорожных помощников. Медиасистема пока не русифицирована, но включение обогрева сидений для нас в нее добавили. Ряд удобных физических клавиш управляет всеми основными настройками микроклимата. Это кстати: как и во многих «китайцах», автоматический режим климат-контроля в Хантере несовершенен. При 0 °С на улице, например, нужно выставлять около 25–26 «градусов» – тогда будет комфортно.

Китайцы порой называют Hunter Plus бизнес-пикапом. Что ж, такая отделка была бы уместна и в солидном седане. Всё современно, никаких упрощений или архаики, нередко встречающихся в пикапах. И даже центральная консоль слегка развернута к водителю.

Камеры кругового обзора с хорошим разрешением работают и как 4‑канальный видеорегистратор. Жаль, что передний объектив при таком решении стоит на решетке радиатора и большую часть зимы слеп.

Цифровая приборка и экран медиасистемы отражаются в лобовом стекле – им бы не помешал козырек.

Центральный замок срабатывает и на задний борт, но индикации его открытия нет. А она нужна, потому что у меня за неделю теста борт почему-то открывался в движении дважды. Хорошо, что ничего не потерял.

Регулировку поясничного упора для нас почему-то зажали, осталась только заглушка у основания сиденья. Впрочем, спинка вышла удобная, с плотно обнимающими валиками боковой поддержки. Джойстик коробки электронный, режимы меняются шайбой, блокировка дифференциала включается стильной «парящей» клавишей.

Changan Hunter Plus привлекает механической начинкой: мощный и не слишком прожорливый двигатель, автомат именитой фирмы, доступный на любом покрытии полный привод. Мягкий и тихий ход. За такое, наверно, можно простить некоторые недочеты.

Второй ряд, как и почти во всех одноклассниках, особым простором не радует. Спинка установлена не слишком отвесно, сидеть достаточно комфортно.

Цена – 3,43 млн рублей за машину в достаточно щедрой комплектации. Однако разумно доплатить 50 тысяч и получить другие передние сиденья: таким положены боковые подушки безопасности, обогрев и электроприводы регулировок.

Езда внатяг по бездорожью отзывается дрожью всего кузова. На скорости при своей мягкой подвеске и умном полном приводе Hunter Plus рождает чувство вседозволенности.

Динамика, режим Auto для полного привода, адекватный расход бензина Неуверенность на бездорожье, неадаптированная медиасистема

Changan Hunter Plus

Длина / ширина / высота / база 5350 / 1980 / 1875 / 3180 мм

5350 / 1980 / 1875 / 3180 мм Количество мест 5

5 Внутренние длина / ширина грузовой платформы 1600 / 1595 мм

1600 / 1595 мм Снаряженная / полная масса 2060 / 2880 кг

2060 / 2880 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1988 см³; 166 кВт / 226 л. с. при 5500 об/мин; 390 Н·м при 1900–3300 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1988 см³; 166 кВт / 226 л. с. при 5500 об/мин; 390 Н·м при 1900–3300 об/мин Максимальная скорость 190 км/ч

190 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92 / 80 л

АИ‑92 / 80 л Трансмиссия полный привод; A8

КИТАЙСКИЙ ВАРИАНТ

Впервые Hunter Plus я увидел минувшей осенью в Китае, куда летал по приглашению компании Changan. Тамошний вариант удивил даже не красным интерьером, хотя такой колер с пикапом никак не вяжется. На домашнем рынке предлагается «экстремальная» версия Pro Edition. Штатно установлены лебедка, шноркель, внедорожные шины и расширенная защита днища. Хром благоразумно заменен на некрашеный пластик.

Changan Hunter Plus в версии Pro Edition для Китая

Вдобавок в Китае для Хантера разработана серия туристических аксессуаров. Среди них есть даже раскладная палатка на крышу и выдвижная походная кухня, модуль которой монтируется в кузов. Но вряд ли в России спрос на Hunter Plus достигнет таких объемов, что китайцы расширят гамму туристической версией.