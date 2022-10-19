226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая — журнал За рулем

226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей - еще один крутой кроссовер из Китая

Всеми своими силами Changan Uni-K стремится изменить наши представления о китайских автомобилях. Спойлер: без глюков и странностей не обошлось.

Материалы по теме
Еще один китайский кроссовер: названы цены

Начнем с грустного: на рекомендованную розничную цену можете не рассчитывать. Во‑первых, она очень уж лакомая: максимум 3,6 млн за топ-версию Tech кроссовера размером больше Кодиака, с полным приводом и 226‑сильным мотором.

А главное — Changan Uni-K вызывает такой покупательский интерес, что первую партию машин легко продавали по 4,5–5 млн рублей, а то и дороже.

Что с качеством?

Материалы по теме
Что теперь с качеством китайских машин — исследование

Дизайн завораживает — и пропорции обтекаемого кузова (Cx=0,33) хороши, и детали можно разглядывать. Например, «решетку радиатора», вросшую в бампер, или выдвижные дверные ручки, по форме и логике работы полностью повторяющие Range Rover.

Главное — не задумываться, как из узких насечек «решетки» вымывать насекомых и почему на задних ручках нет сенсорной кнопки их выдвижения — приходится сначала идти к передней двери.

226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из КитаяКузов собран тщательно, зазоры небольшие, хотя не самые равномерные. Противотуманок нет. Низко расположенные дневные ходовые огни в некоторых ситуациях не видны другим водителям.
Кузов собран тщательно, зазоры небольшие, хотя не самые равномерные. Противотуманок нет. Низко расположенные дневные ходовые огни в некоторых ситуациях не видны другим водителям.

Материалы по теме
Названы регионы, где детей можно отпускать одних в школуШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

По качеству отделки салона придраться решительно не к чему — таких Чанганов мы еще не выдели! Всё мягкое, качественное — даже Tiguan отдыхает.

226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из КитаяПод рукой — крупные кнопки системы кругового обзора и записи аварийного видео со встроенного регистратора. Он может писать со всех четырех камер!
Под рукой — крупные кнопки системы кругового обзора и записи аварийного видео со встроенного регистратора. Он может писать со всех четырех камер!

226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из КитаяОсновной щиток приборов бедноват на варианты оформления, а стрелочный спидометр появляется только в режиме Sport. Правее от него кнопкой на руле можно вывести потоковое видео с задней камеры, но экран частично перекрывается центральным дисплеем.
Основной щиток приборов бедноват на варианты оформления, а стрелочный спидометр появляется только в режиме Sport. Правее от него кнопкой на руле можно вывести потоковое видео с задней камеры, но экран частично перекрывается центральным дисплеем.

226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из КитаяУра: дизайн не испортил эргономики! С местами для мелочей всё хорошо, кроме отсутствия подсветки бардачка. Шторки безопасности появляются только в топ-версии.
Ура: дизайн не испортил эргономики! С местами для мелочей всё хорошо, кроме отсутствия подсветки бардачка. Шторки безопасности появляются только в топ-версии.

Материалы по теме
Тест-драйв нового китайского кроссовера. Лучше топов?

Задний диван столь просторен и мягок, что Uni-K вполне можно использовать в качестве «персоналки». Туда бы еще свою зону климата и регулировки сидений. Которые помогли бы и багажник увеличить — его объем, по нашим замерам, всего 308 л. Да и оснащение скудное — ни розеток, ни крючков.

Вид с водительского места совсем космический: над рулем — три дисплея, где на левом постоянно горит давление воздуха в шинах, а на правый можно вывести потоковое видео с камеры под задним спойлером.

Помогает еще и потому, что обзорность назад из-за низкого стекла так себе. Вперед тоже: капот высокий, стойки лобового стекла толстые. В чистое время года пригодится адекватная система кругового обзора.

226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из КитаяНефиксируемый селектор неплох, только к 15 тысячам км уже слегка разболтался.
Нефиксируемый селектор неплох, только к 15 тысячам км уже слегка разболтался.

226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из КитаяОгромная панорамная крыша-люк имеет ­площадь 1,31 м²! И это базовое оснащение.
Огромная панорамная крыша-люк имеет ­площадь 1,31 м²! И это базовое оснащение.

Если не зависнет. Медиасистема вообще организована странновато, если говорить о логике меню. Android Auto и Apple CarPlay отсутствуют — во всяком случае, пока. А главное — у меня она словила такой набор «глюков», что помог только откат на заводские установки.

Продолжение — на следующей странице.

226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая

Всеми своими силами Changan Uni-K стремится изменить наши представления о китайских автомобилях. Спойлер: без глюков и странностей не обошлось.

226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая — фото 1364857226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая — фото 1364845226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая — фото 1364861226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая — фото 1364862226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая — фото 1364847226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая — фото 1364851226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая — фото 1364866226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая — фото 1364867226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая — фото 1364865226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая — фото 1364844226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая — фото 1364843226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая — фото 1364842226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая — фото 1364846226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая — фото 1364858226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая — фото 1364859226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая — фото 1364841226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая — фото 1364860226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая — фото 1364840226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая
Наше новое видео
Сборка началась! 4 важных факта о новом российском автозаводе
226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая
Как собирают электромобили в России (видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров781
Оцените материал
1:0

Отзывы о Changan UNI-K

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: