226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей - еще один крутой кроссовер из Китая

Всеми своими силами Changan Uni-K стремится изменить наши представления о китайских автомобилях. Спойлер: без глюков и странностей не обошлось.

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Начнем с грустного: на рекомендованную розничную цену можете не рассчитывать. Во‑первых, она очень уж лакомая: максимум 3,6 млн за топ-версию Tech кроссовера размером больше Кодиака, с полным приводом и 226‑сильным мотором.

А главное — Changan Uni-K вызывает такой покупательский интерес, что первую партию машин легко продавали по 4,5–5 млн рублей, а то и дороже.

Что с качеством?

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Дизайн завораживает — и пропорции обтекаемого кузова (C x =0,33) хороши, и детали можно разглядывать. Например, «решетку радиатора», вросшую в бампер, или выдвижные дверные ручки, по форме и логике работы полностью повторяющие Range Rover.

Главное — не задумываться, как из узких насечек «решетки» вымывать насекомых и почему на задних ручках нет сенсорной кнопки их выдвижения — приходится сначала идти к передней двери.

Кузов собран тщательно, зазоры небольшие, хотя не самые равномерные. Противотуманок нет. Низко расположенные дневные ходовые огни в некоторых ситуациях не видны другим водителям.

По качеству отделки салона придраться решительно не к чему — таких Чанганов мы еще не выдели! Всё мягкое, качественное — даже Tiguan отдыхает.

Под рукой — крупные кнопки системы кругового обзора и записи аварийного видео со встроенного регистратора. Он может писать со всех четырех камер!

Основной щиток приборов бедноват на варианты оформления, а стрелочный спидометр появляется только в режиме Sport. Правее от него кнопкой на руле можно вывести потоковое видео с задней камеры, но экран частично перекрывается центральным дисплеем. Ура: дизайн не испортил эргономики! С местами для мелочей всё хорошо, кроме отсутствия подсветки бардачка. Шторки безопасности появляются только в топ-версии.

Задний диван столь просторен и мягок, что Uni-K вполне можно использовать в качестве «персоналки». Туда бы еще свою зону климата и регулировки сидений. Которые помогли бы и багажник увеличить — его объем, по нашим замерам, всего 308 л. Да и оснащение скудное — ни розеток, ни крючков.

Вид с водительского места совсем космический: над рулем — три дисплея, где на левом постоянно горит давление воздуха в шинах, а на правый можно вывести потоковое видео с камеры под задним спойлером.

Помогает еще и потому, что обзорность назад из-за низкого стекла так себе. Вперед тоже: капот высокий, стойки лобового стекла толстые. В чистое время года пригодится адекватная система кругового обзора.

Нефиксируемый селектор неплох, только к 15 тысячам км уже слегка разболтался. Огромная панорамная крыша-люк имеет ­площадь 1,31 м²! И это базовое оснащение.

Если не зависнет. Медиасистема вообще организована странновато, если говорить о логике меню. Android Auto и Apple CarPlay отсутствуют — во всяком случае, пока. А главное — у меня она словила такой набор «глюков», что помог только откат на заводские установки.

Продолжение — на следующей странице.